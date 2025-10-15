Oktobra sākumā praktiski visi Latvijas masu saziņas līdzekļi vēstīja par traģisko negadījumu pie Imantas stacijas, kad bojā gāja divas trīspadsmitgadīgas meitenes.

Domāju, ka daudziem vēl šodien nav skaidrs, ar kādu transporta līdzekli traucās jaunietes. Sociālo tīklu profils "Sadursme" vēstīja, ka meitenes braukušas ar "skūteri". Sabiedriskā medija interneta portāls "LSM" rakstīja, ka jaunietes stūrējušas "elektroskūteri". Tas pats portāls vēlāk vēstīja, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, pamatojoties uz Rīgas mēra Viestura Kleinberga vēstuli, aizliedzis sniegt "elektrisko mopēdu" nomas pakalpojumus SIA "Ride". Savukārt Latvijas Radio ziņu dienests vēstīja, ka braucamrīks bijis "elektrovelosipēds". Taču 6. oktobra "Panorāma" ziņoja, ka jaunietes traukušās ar "pašgājēja velosipēdu". Valsts policija raksta, ka transporta līdzeklis traktējams kā "velosipēds".

Kā vēlāk noskaidrojās, arī Eiropas Savienības regula šo transporta līdzekli sauc par velosipēdu. Ceļu satiksmes likuma 24. pants paredz, ka piedalīties ceļu satiksmē ar velosipēdu patstāvīgi personai vecumā no 10 līdz 17 gadiem atļauts, ja ir velosipēda vadīšanas tiesības. Manuprāt, šis traktējums SIA "Ride" paglābs no aizlieguma nodarboties ar nomu. Te nu akmens metams Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas virzienā, kura nav pievērsusi uzmanību šo transporta līdzekļu klasifikācijai.

