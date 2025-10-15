Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls otrdien kritizēja Ķīnu par starptautiskās kārtības graušanu, īstenojot agresīvu politiku Āzijā un atbalstot Krieviju.
Runā Japānas-Vācijas centrā Berlīnē ministrs norādīja, ka Pekina un Maskava tiecas mainīt starptautiskajās tiesībās balstīto pasaules kārtību. Vienlaikus Vādefuls uzsvēra tuvās attiecības starp Vāciju un Japānu, norādot, ka tās ir līdzīgi domājoši partneri ar kopīgām vērtībām un stratēģiskajiem mērķiem.
Ķīnai ir teritoriālās domstarpības ar Vjetnamu, Malaiziju un Filipīnām un ilgstošs konflikts ar Taivānu, ko tā uzskata par savs teritorijas sastāvdaļu un pasludinājusi mērķi atgūt zaudēto salu.
Vādefuls arī kritizēja Krieviju, sakot, ka Maskava pārbauda NATO apņēmību, pārkāpj Eiropas Savienības (ES) un NATO gaisa telpu, izspiego Vācijas kritisko infrastruktūru un cenšas ietekmēt sabiedrisko domu ar propagandas un dezinformācijas palīdzību.
Ministrs brīdināja par pieaugošo Ķīnas un Krievijas sadarbību, norādot, ka Vācija un Japāna atrodas šīs topošās alianses rietumu un austrumu flangā.
Viņš norādīja uz Ķīnas pieaugošo jūras spēku klātbūtni Japānas tuvumā un spēcīgo militāro klātbūtni Taivānas šaurumā, kas, pēc viņa teiktā, ne tikai apdraud drošību Indijas un Klusā okeāna reģionā, bet arī grauj uz noteikumiem balstītu starptautisko kārtību.
Ministrs arī uzsvēra, ka Ķīnas atbalsts palīdz Krievijai turpināt karu pret Ukrainu. Ziemeļkorejas karavīri un ieroči kopā ar Ķīnas atbalstu turpina veicināt Krievijas agresijas kampaņu Eiropā, norādīja Vādefuls.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu