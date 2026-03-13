Viens no Latvijas pazīstamākajiem kikbokseriem ir Kristaps Zīle.
Lai gan rings nežēlo, nepazīst kompromisus un prasa maksimumu, viņš teju visu sportisko karjeru arī paralēli strādājis algotu darbu.
Jaunsargi Liepājā bija topā
Kristapa Zīles ceļā pretī kikboksera karjerai bērnībā bija divi zīmīgi pieturas punkti – jaunsargi un asa sižeta filmas. Grūti pateikt, vai šobrīd Holivudas filmas ar kaušanās elementiem arī spēj tā aizraut, bet iepriekšējā gadsimta 90. gados skolas vecuma puikām šāda māksla gāja pie sirds ne mazāk kā saldumi. Arī Kristapam vērojumi, kā sliktos uzvar, piemēram, Žans Klods van Damme, radīja motivāciju, ka viņš arī tā grib iemācīties. "Uz jaunsargiem mani aizveda mamma, uzņēma no 12 gadiem. Tajā laikā Liepājā tas bija topā, gāja daudz draugu. Es biju spītīgs, fiziski spēcīgs, tas pārbaudījumos noderēja, nečīkstēju. Jaunsargos nogāju četrus gadus, lieliska pieredze," "Latvijas Avīzei" stāsta Kristaps Zīle.
Bērnībā izmēģinājis virkni sporta veidu – vieglatlētiku, basketbolu. Groza bumbā nepatīkamas emocijas sagādājusi apcelšana, ja kaut kas nesanāk tik labi. Turpat blakus bijuši arī cīņas sporta veidi, kas ģimenē iecienīti jau vēsturiski, vecvectēvs pirmās neatkarības laikā kļuvis par Liepājas čempionu boksā, onkulis arī trenējies. Kristaps sākotnēji pusgadu gāja boksā. Pašam bija viens boksa cimdu pāris, reiz pa kluso uz nedēļas nogali paņēmis no trenera otru – lai ar puišiem varētu iet ārā un sparingot. Padzirdot, ka treneris dusmīgi meklējot pazudušos cimdus, nobijies iet atpakaļ. Un izlēmis pamēģināt spēkus kikboksā. "Labi, ka gadījās šāda situācija, jo sapratu, ka kikbokss, tai bokss mani uzrunā daudz vairāk, tas ir daudzpusīgāks, izmanto ne tikai rokas, bet arī kājas. Man patīk apgūt dažādas cīņas mākslas," viņš atklājis savu īsto aicinājumu.
Honorāri – niecīgi
Jau debijas reizē Latvijas čempionātā Kristaps Zīle izcīnīja trešo vietu. Beidzot sajuties ārkārtīgi lepns, jo līdz tam šķitis, ka nekas lāga nesanāk, skolā sekmes klibojušas, prātā allaž muļķības. Tas pamudināja trenēties vēl cītīgāk. Kristaps arodvidusskolā apguva galdnieka profesiju. Šajā arodā nav strādājis, bet izmēģinājis roku daudzos darbos dažādās valstīs. Sākumā Liepājā aizgājis uz ugunsdzēsējiem, viss apmierinājis, tomēr jutis, ka sportā nav attīstības, un nolēmis doties prom. "Vispirms aizbraucu uz Angliju, tad uz Nīderlandi, kur dzīvo draugs, tur ir augstākais līmenis cīņas sportā.
Visu laiku arī turpināju trenēties, esmu iepazinis ļoti daudz cilvēku, tas palīdzēja attīstīties. Ja nebūtu aizbraucis no Liepājas, nekad nebūtu dabūjis tādas cīņas tik daudzās valstīs. Piecus gadus pavadīju Norvēģijā, vēl Spānijā,"
Kristapam Zīlem netīk rutīna.
Viņš strādājis celtniecībā, krāsojis automašīnas, bruģēšanā, apsardzē. Celtniecībā saņēmis vairāk nekā ringā. "Ar cīņas sportu nav bijušas iespējas īpaši pelnīt. Esmu visam izgājis cauri un nekad neesmu pārtraucis trenēties. Pēdējos piecos gados varbūt vairāk nāk atpakaļ," Kristaps Zīle nekautrējas atklāt honorārus. Lielākais bijis janvārī Rīgā par cīņu pret Zauru Džavadovu – pieci tūkstoši garantēti un vēl pieci tūkstoši būtu bijuši uzvaras gadījumā. Pirms tam par cīņu pret Kristapu Zuti saņēmis divarpus tūkstošus, vēl agrāk Liepājā – 600, 700 eiro. "Bēdīgi," viņš secina. "Esmu sities arī lielākās organizācijās pasaulē, honorāri ir smieklīgi. Cīņas sportam jābūt sirdslietai, nu tā, ka līdz kaulam, un tad tu neatkarīgi ne no kā ej un dari."
Cīņa janvārī pret Džavadovu bija aizraujoša, bet noslēdzās skandalozi – pēc trim raundiem tiesneši nozīmēja ekstra raundu un beigās par uzvarētāju paziņoja Džavadovu. Zīle pārliecināts, ka viņš bija labāks: "Jau sākotnēji zināju, ka kaut kas tāds ir iespējams, tāpēc neesmu pārsteigts. Tāds ir cīņas sports, kur dominē intereses." Revanša cīņa plānota septembrī Rīgā. Pēc tam Kristaps Zīle, iespējams, noslēgs karjeru. Gatavošanās vienai cīņai ilgst divus mēnešus, ieguldot 200 treniņu stundas. Tas ir laiks, kad sportists nemitīgi jūtas noguris, izdeg.
Briedis reputāciju sabojāja pirms kara
Līdz Krievijas iebrukumam Ukrainā daudzi fanoja par Mairi Briedi, bet politiskā nostāja parādīja viņa īsto seju. Kristaps Zīle jau iepriekš nebija sajūsmā par titulēto bokseri: "Pazinu viņu jau pirms tam, kad kļuva populārs, un zināju, kāds ir raksturs. Daudzās lietās sevi parādījis diezgan sliktā gaismā. Kā sportistam – cepuri nost, bet visur citur nevērtēju tik augstu. Esmu bijis pie viņa kādreizējā trenera Vasilija Čerņikova. Briedis stāstīja, ka Vasilijs viņu izaudzināja, bet pats aizgāja pie cita trenera. Čerņikovs aizbrauca strādāt uz Maskavu."
Briedis karjeras beigu posmā ar cirka cienīgām metodēm centās piesaistīt boksa influencera Džeika Pola uzmanību, taču amerikānis uz aicinājumu cīnīties nereaģēja. Viņa noskatītais loms bija daudz lielāks, tagad jau kāpis ringā ne tikai ar kādreizējo smagsvaru čempionu Maiku Taisonu, bet arī pašreiz zenītā esošo Entoniju Džošua. Var smīkņāt par sportisko pusi, bet par šīm divām cīņām Pols saņēma vairāk nekā 130 miljonus ASV dolāru. Peļņas nolūkā ringā atkal gatavojas kāpt veterāni Floids Meivezers un Menijs Pakiao. Šovs ņem virsroku ne tikai pasaules, bet arī Latvijas cīņas sportā, kur var izpārdot Rīgas lielarēnu, ja vakara galvenajā duelī ir Kristaps Zutis, bet Francis Rozentāls oktagonā kāpj džinsos.
"Tā viss pārveidojies, nav svarīgi tituli, vajadzīga auditorija un intriga. Tas sāk līdzināties reslingam, teātrim – puse ir iestudēta. Tagad cīnās dažādu profesiju pārstāvji, mūziķi it kā konfliktu atrisina boksa ringā. Tā ir platforma, kur nopelnīt naudu. Jā, es arī maksāju, lai redzētu Pola un Taisona cīņu. Taisons tomēr ir leģenda, 58 gadu vecumā astoņus raundus var nocīnīties.
Arī Pola un Džošua cīņu redzēju. Protams, to var pārdot, lai gan nekā skaista tur nebija, vienos vārtos, bet rezultāts liecina, ka nekas nebija sarunāts – Džošua ielika tādu labo štoperi. Nav jau svarīgi, kurā raundā tas notika, viņš pavilka šovu."
Oktobrī ringā Kristaps Zīle tikās ar Kristapu Zuti, un tā noslēdzās neizšķirti. Zīle gan atkal saka – tiesneši bija lēmuši viņam par labu, bet cīņas organizatora norāde bija, ka Zutis nedrīkst zaudēt. Kāpēc tad negāja uz pārliecinošu uzvaru, kā to pret Zuti darīja Francis Rozentāls? "Ir vairākas taktikas. Es boksēju, negāju viņu nokautēt. Gribēju parādīt, ka tehniski esmu labāks. Tur arī bija tikai trīs raundi, man patiktu, ja būtu vairāk," tā Zīle, un arī jāpiebilst – viņa pamatdisciplīna ir kikbokss, nevis tīrais bokss.
Vizītkarte. Kristaps Zīle
- Kikbokseris.
- Dzimis 1987. gada 5. janvārī.
- Kļuvis par Eiropas čempionu un Pasaules kausa ieguvēju, pasaules vicečempionu tai boksā, pasaules vicečempionu kikboksā. Amatieros aizvadījis vairāk par 100 cīņām. Profesionālās cīņas aizvadījis kikboksā, tai boksā, boksā, MMA, kopējā bilance 34-10.
- Absolvējis Liepājas 31. arodvidusskolu, iegūstot galdnieka profesiju.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu