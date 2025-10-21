Meža nozare var kļūt par spēcīgu atbalstu Eiropai ekonomiskās izaugsmes virzienā, it īpaši tad, ja mežiem bagātākās valstis vienosies kopīgā rīcībā.
Ar šādu atziņu 9. oktobrī notika Ziemeļvalstu kokrūpniecības forums, kuru uzņēma Latvija, atzīmējot Latvijas Kokrūpniecības federācijas pastāvēšanas 25. gadskārtu. Forums pulcēja meža nozares pārstāvjus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Somijas un Norvēģijas, kuri parakstīja saprašanās memorandu par turpmāko piecu gadu sadarbības mērķiem.
"Esam mežu lielvalstis. Parakstītais memorands palīdzēs paust vienotu ziemeļvalstu un Baltijas valstu perspektīvu un efektīvāk pārstāvēt reģiona intereses pasaulē, organizēt pieredzes apmaiņu, veicināt drošu piegādes ķēžu pārvaldību un gatavību krīzes situācijām," tā Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents Indulis Kovisārs.
Forumā piedalījās nacionālo kokrūpniecības organizāciju pārstāvji, kuri ikdienā strādā ar vides un enerģētikas, mežu un klimata politikas, meža nozares juridisko aspektu jautājumiem un nozares starptautiskajām attiecībām ar Eiropas Savienību.
Uzņēmēju skatījumā meža nozares stiprināšanai nepieciešams gan skaļāk paust kopīgo redzējumu Briselē, gan vairāk iesaistīties diskusijā ar sabiedrību, īpaši veicinot uzticēšanos starp valsts pārvaldi un meža īpašniekiem.
Foruma dalībnieki norādīja, ka Baltijas un ziemeļvalstu meža un kokrūpniecības uzņēmumi un organizācijas var kļūt par spēcīgu dalībnieku Eiropas vides un ekonomiskās noturības stiprināšanā, kas ir sevišķi svarīgi laikā, kad ģeopolitiskās spriedzes dēļ aktualizējies jautājums par kopīgo drošību un enerģētisko neatkarību.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu
