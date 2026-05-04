Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Māris Krieviņš Raunā: "Runājot par to ideju apvienot Veselības un Labklājības ministrijas – savulaik Vilis Krištopans izteicās, ka Veselības ministrijas budžets ir kā caurule, kurā naudu var bērt un bērt, bet apakšā izkrīt vien mazas drumstalas. Ja tagad tur kaut ko pieliks klāt, arī nebūs labāk. Jo Latvija ekonomiski šobrīd atrodas dziļā stagnācijā. Lai panāktu izmaiņas, ir jāveic kaut kas radikāls. Piemēram, jālikvidē kāda no lielajām ministrijām. Pārējais ir tikai tukša runāšana."
- Brigita Andermane Jaunjelgavā: "Kāpēc gan Labklājības ministriju tiešām nevarētu apvienot ar Veselības ministriju? To labklājību jau mēs, pensionāri, kā nejūtam, tā nejūtam. Ja jau tāda ministrija ir, tad tai labklājībai vajadzētu iet uz augšu, bet iet tikai uz otru pusi. Būtu interesanti uzzināt, cik ministriju ir, teiksim, Zviedrijā, Norvēģijā, Igaunijā. Kā viņi tās apvienojuši? Man šķiet, ka izglītība, zinātne un kultūra būtu pilnībā apvienojamas. Un vai tad nepietiktu, ja, teiksim, pie Zemkopības ministrijas būt vienkārši nodaļas, kas atbildētu par vidi un reģionālo attīstību, klimatu un enerģētiku? Citādi izskatās – jo vairāk darītāju, jo mazāki rezultāti. Cik telpu tiek aizņemts, cik sekretāru algots! Manuprāt, mēs nevaram atļauties dzīvot tik šiki. Ja to naudu, ko tērē ministriju ierēdņiem, ieliktu valsts attīstībā, varbūt mēs varētu dzīvot drusku labklājīgāk."
- Modris Fokerots Kuldīgā: "Kad klausos, kā stāsta, ka premjerei Evikai Siliņai, viņas padomniecei un miesassargam 4184 eiro par Amsterdamas lidostas VIP zāli [ceļā uz ASV un no vizītes ASV 2024. gada martā] esot "baigi normāli", tad rodas jautājums: ko mēs vispār gribam, ja jau valdības vadītāja tā šķiežas ar naudu? Ar to mums kā pilsoņiem laikam arī jārēķinās, ka būs jāmaksā lielāki nodokļi, lai valdībai būtu vairāk, ko tērēt. Jo tās summas nav adekvātas."
- Ainārs Jēkabsons Rīgā: "Bijām Nacionālajā teātrī uz koncertizrādi "Ar mani atkal runā... Ilze!". Laba aktierspēle, laba scenogrāfija. Bet notiek tikai visas opozīcijas apsmiešana, sākot ar Liepnieku, Lapsu, Hermani, Šleseru. Un neviena vārdiņa, pat neviena mīļa joka par valdības koalīcijas personībām! Manuprāt, to sauc par politisko prostitūciju. Skaidrs, vēlēšanas nāk. Taču tik atklāti spēlēt uz vienu pusi..."
