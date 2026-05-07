Ir pagājis nepilns gads kopš Rīgas domes vēlēšanām. Pēc neilga atelpas brīža partijas "Latvija pirmajā vietā" līderis Ainārs Šlesers atkal ir uzsācis aktīvu kampaņu. 

Vides reklāmās vērojami liela izmēra plakāti, kur A. Šlesers, tāpat kā pirms gada, sola: "Mēs pacelsim Latviju." Pērn viņš solīja pacelt arī Rīgu. Neīstenojis mazo mērķi, A. Šlesers nav atmetis ar roku virsuzdevumam. To "Latvija pirmajā vietā" nolēmusi paveikt kā Saeimas opozīcijas partija ar vienu mandātu Eiropas Parlamentā un pārstāvniecību 15 pašvaldībās – tostarp četrās valstspilsētās, ieskaitot Rīgu, kur tā ieguva vislielāko vēlētāju atbalstu, bet palika opozīcijā.

Latvijas Televīzijas publiskotajā SKDS aptaujā martā "Latvija pirmajā vietā" ("LPV") ir populārākā partija, par kuru balsotu 8,9% aptaujāto. Partijas popularitāti daļēji ietekmē tieši tās līdera un arī premjera kandidāta Aināra Šlesera personība. Viens no "LPV" sabiedroto – partijas "Kopā Latvijai" – politiķiem, Rīgas domes frakcijas vadītāja vietnieks Andrejs Klementjevs "Latvijas Avīzei" teica: "Ainārs piedāvā nākotnes perspektīvu, ko nevar piedāvāt Evikas Siliņas valdība, kas vairs nav rīcībspējīga – premjere pati vairāk atrodas ārzemēs nekā Latvijā, bet koalīcijā ir nemitīgie kašķi. Uz tā fona cilvēki vēlas redzēt kādu līderi, kuram ir vīzija." "LPV" vēlētājus, kā rāda pēdējo vēlēšanu rezultāti, neietekmē tas, ka "LPV" līderim neizdodas īstenot skaļos priekšvēlēšanu solījumus, piemēram, kļūt par Rīgas mēru.

