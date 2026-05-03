Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja par uzbrukumu Melnajā jūrā diviem Krievijas tankkuģiem ūdeņos netālu no ieejas Novorosijskas ostā.
"Mūsu karavīri turpina piemērot sankcijas pret Krievijas nelegālo naftas floti - ir iznīcināti divi šādi kuģi ieejas Novorosijskas ostas akvatorijā," viņš rakstīja platformā "Telegram".
Ukrainas prezidents norādīja, ka šie tankkuģi tika aktīvi izmantoti naftas pārvadāšanai. "Tagad vairs netiks," viņš piebilda.
Zelenskis pateicās ģenerālštāba priekšniekam Andrejam Hnatovam par operācijas vadību, Ukrainas Drošības dienesta pretizlūkošanas darbiniekiem un Ukrainas Jūras spēkiem par "nemainīgi lietderīgiem" rezultātiem.
"Ukrainas tālās darbības spējas tiks vispusīgi attīstītas - jūrā, gaisā un uz sauszemes," uzsvēra Ukrainas prezidents.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 334 030
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz svētdienas rītam sasnieguši 1 334 030 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1080 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 908 tankus, 24 503 bruņutransportierus, 41 193 lielgabalus un mīnmetējus, 1765 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1357 zenītartilērijas iekārtas, 435 lidmašīnas, 352 helikopterus, 269 813 bezpilota lidaparātus, 4579 spārnotās raķetes, 33 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 93 556 automobiļus un autocisternas, kā arī 4151 specializētās tehnikas vienību.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
