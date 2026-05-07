Basketbola kluba "Valmiera Glass VIA" kapteinim Artim Atem tiks veikta ceļgala operācija un atkopšanās periods paredzēts četrus mēnešus.
Ate savainojumu guva Latvijas čempionāta pusfināla ceturtajā spēlē pret Rīgas "Zeļļiem/Sefinance", kad sāncenšu kapteiņa Uģa Pinetes pagrūstais Kristofers Karlsons ielidoja Atem kājās. Pinete pēcāk norādīja, ka tas nav darīts apzināti, tomēr piektajā spēlē Valmierā publika viņu laukumā sagaidīja ar skaļu ūjināšanu. "Atrados ar muguru un neko neredzēju, tāpēc traumas epizodi nevaru komentēt. Atkārtojumā neskatījos. Kas bijis, bijis. Pinete man zvanīja pēc spēles, pēc pēdējās cīņas vēlreiz aprunājāmies. Saprotu, ka sportā ir emocijas. Nezinu, ko tur pateikt, kas bijis, tas bijis. Ejam tālāk un skatāmies nākotnē," "Latvijas Avīzei" teica Artis Ate. Ceļgalam saplēsta mediālā saite, un otrdien būs operācija, ārsti norādījuši, ka atlabšanas periods šādu traumu gadījumā ir četri mēneši. Līgums ar Valmieras klubu 36 gadus vecajam basketbolistam ir arī uz nākamo sezonu.
Šovakar fināla pirmajā spēlē "Valmiera Glass VIA" uzņems "Ventspili". Kurzemnieku rēķinā jau ir 10 tituli un vēl 13 fināli, toties Valmieras pilsētas klubs par zeltu cīnīsies otro reizi, bet tieši šī organizācija – pirmo. "Pilsēta dzīvo līdzi, un ir basketbola bums, lielākā daļa, ja ne visi dzirdējuši vai redzējuši klātienē. Mums tas dod papildu enerģiju iet un sisties, ja visi nāk, atbalsta un dzen uz priekšu. Cilvēki gados pilsētā spiež roku, vēl veselību," atmosfēru Valmierā raksturo Artis Ate.
Viņa skatījumā viens no galvenajiem faktoriem būs mentālais, otrs – fiziskais: ""Ventspilij" ir lielāka rotācija, noķēruši labu ritmu. Mums sezona bijusi smaga, emocionāli patukšoti, bet pēdējā uzvara pār "Zeļļiem" bija mentāli ļoti svarīga, parādīja, ka džekiem pulveris joprojām sauss un līdz beigām izvilks. Būs ļoti interesanta sērija, kārtīgs "play off" basketbols. Mūsu džeki ir izsalkuši pēc vēl viena titula."
