Līdz Saeimas atbildīgajai komisijai nonākusi ekonomikas ministra virzītā ideja par virspeļņas nodokļa piemērošanu degvielas mazumtirgotājiem. Iecere, kuras mērķis ir nepieļaut uzņēmumu iedzīvošanos uz Tuvajos Austrumos notiekošā konflikta rēķina, Budžeta komisijā izraisīja asas un emocionālas diskusijas, vēsta 360TV Ziņas.
Par degvielas virspeļņas nodokli pirmoreiz sāka runāt pirms diviem mēnešiem, kad saasinājās situācija Irānā. Taču, neskatoties uz atkārtotām diskusijām, konkrēts risinājums joprojām nav panākts.
Saeimas Budžeta komisijā tika vērtēts, vai šāds nodoklis vispār ir nepieciešams. Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis uzsvēra, ka galvenais mērķis ir nepieļaut situāciju, kurā uzņēmumi tirgus apstākļu dēļ gūst nepamatotu virspeļņu. Arī deputāts Harijs Rokpelnis (ZZS) norādīja – šāds instruments varētu nodrošināt, ka patērētāji degvielu iegūst par godīgu cenu.
Taču pretargumentu netrūka. Finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) uzsvēra, ka nav neviena pierādījuma, ka degvielas tirgotāji šobrīd rīkotos negodīgi. Viņš brīdināja, ka šāda likumprojekta virzīšana nozīmē “iet pa ļoti slidenu ceļu”. Viņa viedoklim negaidīti piekrita arī opozīcijas deputāts Kristaps Krištopans (LPV), to nodēvējot par bezprecedenta situāciju.
Sēdē izskanēja arī bažas par idejas atbilstību brīvā tirgus principiem. Latvijas Darba devēju konfederācijas eksperts Jānis Hermanis norādīja, ka peļņas normas ierobežošana nav savienojama ar kapitālisma pamatiem. Savukārt degvielas tirgus eksperts Ojārs Karčevskis uzskatīja, ka likumprojekts vispār būtu jāatsauc un jāatgriežas pie ierastas tirgus regulācijas.
Arī nozares pārstāvji bija kritiski. Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītāja Ieva Ligere uzsvēra, ka tas ir lieks regulējums, kas risina neesošu problēmu. Deputāts Artūrs Butāns (NA) piebilda, ka šis risinājums esot vairāk “priekš virsrakstiem”, jo pat Konkurences padomes vērtējumā neviens uzņēmums ar šādu regulējumu netiktu sodīts. Tikmēr Rokpelnis oponēja, ka šāda kritika varētu būt saistīta ar nozares lobiju ietekmi.
Lai gan diskusijas bija asas, skaidra lēmuma nebija. Deputāti vienojās jautājumu turpināt apspriest frakcijās, kas nozīmē – virspeļņas nodokļa idejas virzība pagaidām paliek atvērta un politiskā cīņa ap to turpinās.
