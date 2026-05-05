Dziedātāja Atvara devusies uz Austrijas galvaspilsētu Vīni, kur notiks "Eirovīzijas" dziesmu konkurss. 70. starptautiskajā dziesmu konkursā Atvara Liene Latviju pārstāvēs otrajā pusfinālā.
"Ir laiks! Latvija dodas uz Vīni!" dziedātāja raksta sociālajos medijos.
Jau vēstīts, ka Atvaras dziesma Eirovīzijas konkursā izskanēs otrajā pusfinālā.
Tajā kopā ar Latviju šogad piedalīsies arī Armēnija, Rumānija, Šveice, Azerbaidžāna, Luksemburga, Bulgārija, Čehija, Albānija, Dānija, Kipra, Norvēģija, Malta, Austrālija un Ukraina. Otrais pusfināls notiks 14. maijā, bet fināls — 16. maijā.
KONTEKSTS
"Eirovīzija" ir populārs ikgadējs dziesmu konkurss, kurā piedalās izpildītāji no Eiropas valstīm un Austrālijas. Pirmais konkurss norisinājās 1956. gadā Šveices pilsētā Lugāno.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.