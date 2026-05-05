Latvijas jauniešu hokeja izlase veikusi jaunu ierakstu mūsu hokeja vēsturē, pirmo reizi pasaules čempionātā elites grupā iekļūstot labāko četriniekā. 

Oļega Sorokina,viņa palīgu Herberta Vasiļjeva, Maksima Širokova, Raimonda Vilkoita, Edgara Masaļska un Raivja Miezāna trenētā U-18 izlase ceturtdaļfinālā sensacionāli apspēlēja favorīti ASV (5:2), bet pēc tam pusfinālā un bronzas spēlē līdzvērtīgi cīnījās ar mājinieci Slovākiju (0:1) un Čehiju (1:4). Medaļām šoreiz nedaudz pietrūka, taču emocijas pēc šī turnīra vislabāk raksturo galvenā trenera Oļega Sorokina frāze: "Man ir neizsakāms lepnums par šiem puišiem!"

Nepabeigta darba sajūta

Par vienu no turnīra lielajiem atklājumiem un arīdzan Latvijas izlases vilcējiem Trenčīnā un Bratislavā kļuva 18 gadus vecais Jelgavas 4. vidusskolas 11. klases skolnieks Patriks Plūmiņš. Vārtsargs mačā pret amerikāņiem atvairīja 43 metienus, pret slovākiem un čehiem attiecīgi 21 un 22 pretinieku raidījumus, nopelnot turnīra labākā vārtsarga titulu. "Sajūtas šobrīd ir divējādas. Ir lepnums par to, ko paveicām, bet arī palikusi nepabeigta darba sajūta, jo medaļas jau nebija tālu, bet nedaudz pietrūka," sarunā ar "Latvijas Avīzi" atzina izlases ripu ķērājs. Plūmiņš sprieda, ka

