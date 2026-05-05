Svētdien, 3. maijā, ar spilgtiem un skanīgiem priekšnesumiem aizvadīts šova "Koru kari" pusfināls, kurā trīs līdz šim labākie kori, katrs izpildot divas dziesmas, sacentās par iekļūšanu finālā. Viens no koriem devās mājup, bet divi citi turpina cīņu par skanīgākā titulu un galveno — 10 000 eiro — balvu.
Šova finansiālā atbalstītāja "Primero" skatītāju simpātiju balvu šajā nedēļā ieguva Fiņķis un Madonas zaļais koris. Arī šajā tiešraidē žūrija visus dalībniekus par vismaz vienu no priekšnesumiem novērtēja ar 10 ballēm. Bet pusfināls "Koru karos" nozīmēja to, ka finālu sasniegt lemts bija tikai diviem no trīs koriem. Apkopojot balsojuma rezultātus, tika noskaidrots, ka šovu jāatstāj Madonas zaļajam korim ar Fiņķi.
Šajā "Koru kari" tiešraidē dalībniekus vērtēja jau ierastie eksperti Jānis Ozols un Edgars Vītols, kā arī mainīgā žūrijas pārstāve — televīzijas un radio raidījumu vadītāja, satura veidotāja un "Star FM" kora dalībniece Rūta Dvinska.
"Koru karu" pusfinālu atklāja Fiņķis un Madonas zaļais koris, dziedot Aigara Grāvera komponēto un grupas "Jumprava" oriģināli izpildīto kompozīciju mīlestības tematikai "Vēlreiz". Edgars Vītols: "Ir tik brīnišķīgi jūsos skatīties, ne tikai klausīties. Gribas uzteikt horeogrāfijas autoru. Un aranžijas autoram — brīnišķīgi!"
Otrais vakara priekšnesums bija Ikšķiles saules kora un Jāņa Aišpura pārziņā, kuri bija aicinājuši viņiem uz skatuves pievienoties leģendārās grupas "Pērkons" ģitāristu Leonu Sējānu un pūtēju orķestri "Auseklītis", piedāvājot savu versiju iemīļotajam skaņdarbam "Gandrīz tautasdziesma". Rūta Dvinska: "Šis ir pusfināls, to var just! Tas bija gaumīgi, jums tā gaume ir. Un katrs no jums zināja, kas viņam jādara."
Kā trešie uzstājās Dainis Skutelis un Preiļu purpura koris, izpildot grupas "Elpa" sirsnīgo dziesmu "Gan es tevi izauklēšu". Jānis Ozols: "Jūs stāstījāt stāstu un tas nolasījās. Es jau nojautu, ko jūs stāstāt. Ir ļoti drosmīgi šo dziesmu izvēlēties pusfinālā, kas nav pati pazīstamākā. Bet dziesma ir skaista, ļoti laba. Un ļoti skaists solo."
Šova "Koru kari" pusfināla otro raundu sāka Madonas zaļais koris un Fiņķis, kuri dziedāja Maestro Raimonda Paula komponēto "Dziesma nenosalst" no kinofilmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā". Edgars Vītols: "Jūsu atskaņojums arī šovakar, tāpat kā toreizīt, bija ļoti skaists. Es esmu ļoti priecīgs, ka esat tikuši līdz pusfinālam."
Ikšķiles saules koris, piedaloties grupai "The Sound Poets", izpildīja sava kora vadītāja Jāņa Aišpura komponēto "Tavs karogs" ar Renāra Kaupera tekstu. Rūta Dvinska: "Nu, te pilnīgi viss bija mans — es ļoti saviļņojos!"
Bet vakara noslēgumā Dainis Skutelis un Preiļu purpura koris dziedāja sirsnīgu veltījumu Latgales cilvēkiem un kultūrai "Latgalietis ir". Jānis Ozols: "Paši saviem spēkiem — jā, nu, malači! Reizēm citu spēkus nemaz nevajag. Paši tiekat galā — paši norepojat, jaudīgi kustaties. Liels paldies jums."
Kā viesi šajā reizē uzstājās šova "Koru kari" iepriekšējās sezonas uzvarētāji — Markus Riva un Talsu baltais koris ar "Dziesma par meklēšanu / Nārnija / Sauli šo". Bet īpašu un ilgi gaidītu pārsteigumu bija sagādājis jaunizveidotais "Star FM" koris, kas savā pirmajā publiskajā uzstāšanās reizē izpildīja dziesmu "Rēdereja".
