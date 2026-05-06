Svētdienas rītā Ventspilī, Talsu ielā, plašs ugunsgrēks daudzdzīvokļu namā vairākiem iedzīvotājiem atņēma mājvietu. Liesmas izplatījās pa ēkas lodžijām un dzīvokļiem, radot nopietnus postījumus vairākos stāvos, ziņo raidījums "Degpunktā".
Ugunsgrēks izcēlās otrā stāva dzīvokļa lodžijā, bet liesmas strauji izplatījās augšup līdz pat ēkas augšējiem stāviem. Ugunsdzēsējiem liesmu dzēšana prasīja aptuveni trīs stundas, kopējā degšanas platība sasniedza 135 kvadrātmetrus.
Glābēji no ēkas evakuēja četrus cilvēkus, no kuriem viens negadījumā cieta. Vēl astoņi iedzīvotāji no nama bija paspējuši izkļūt saviem spēkiem vēl pirms ugunsdzēsēju ierašanās.
Piektā stāva iedzīvotāja Anete stāsta, ka ugunsgrēka rītā kopā ar vīru dzirdējusi sprakšķus un troksni, bet drīz pēc tam meitas istabā pamanījusi dūmus un liesmas. Sieviete atzīst, ka piedzīvotais bijis ļoti biedējošs un galvenais bijis pēc iespējas ātrāk pamest dzīvokli.
Savukārt trešā stāva iemītniece Sabīne kopā ar mazu bērnu nespēja izkļūt cauri dūmu pilnajai kāpņu telpai, tādēļ bija spiesta gaidīt glābējus dzīvoklī. Ugunsdzēsēji pēc aptuveni 15 minūtēm ieradās un izveda viņu ar bērnu drošībā.
Daļai iedzīvotāju paveicās, jo viņu dzīvokļi atradās ēkas pusē, kuru liesmas skāra mazāk — tur bojāti galvenokārt logi un lodžijas. Savukārt citviet ēkā sekas bija daudz smagākas — vairāki dzīvokļi izdeguši un tajos uzturēties vairs nav iespējams. Otrdien pie nama vēl turpinājās bojāto konstrukciju demontāžas darbi.
Palīdzību bez mājvietas palikušajiem sniedza Ventspils pašvaldība. Viena ģimene jau izmitināta augstskolas dienesta viesnīcā, bet citi cietušie raduši pagaidu patvērumu pie tuviniekiem vai draugiem. Pašvaldība sola daļu iedzīvotāju pārvietot uz piemērotākiem dzīvokļiem, kā arī sociālais dienests turpinās sniegt nepieciešamo atbalstu.
