Raidījuma "Burku studijā!" vadītājs Kristaps Ozoliņš, kurš darbojas arī kā attiecību treneris realitātes seriālā “Ģimene burkā”, sarunā ar viesiem pievērsās mistikas un ezotērikas pasaulei. Viņa galvenā interese bija noskaidrot, vai un kā garīgās prakses spēj palīdzēt sasniegt visai laicīgus mērķus, piemēram, tikt pie jauna transportlīdzekļa. Lai šo tēmu šķetinātu, studijā viesojās savulaik plaši apspriestā zīlniece Elizabete Bezdelīga, kurai nācās atvairīt vadītāja provokatīvos jautājumus.
Mēģinot izdibināt veiksmes formulu, Kristaps interesējās, kāda domāšana nepieciešama, lai ar ezotērikas atbalstu nonāktu dzīves virsotnēs. Viņš izvēlējās tiešu un nedaudz izaicinošu pieeju: "Es gribu mašīnu – naudas man nav! Ko man darīt?" Uz šo saucienu pēc palīdzības zīlniece reaģēja racionāli, norādot, ka bez strādāšanas neiztikt. Diskusijā iejaucās arī Džemma Sudraba, kura pauda viedokli, ka vadītāja iekšējais noskaņojums ir traucēklis: "Tu esi tik nepareizi noskaņojies. Mēs ar Elizabeti šito jūtam, ka tu esi tajā nepareizajā vibrācijā. Es jau uzreiz jūtu!"
Lai gan Kristaps pauda gatavību mainīt savu enerģētiku, viņš neatstājās no vēlmes atrast vieglāku ceļu pie sapņu auto. Kad viņš apjautājās: "Nu, man negribās strādāt! Var bez strādāšanas?", Elizabete ar smaidu viņu sarūgtināja: "Nē, nebūs mašīnas! Nevarēs līzingu paņemt." Sarunas laikā tika analizēts arī kāds Elizabetes nodarbības video fragments. Ozoliņš vēlējās zināt, vai arī saviem klientiem viņa sludina smaga darba nepieciešamību. Zīlniece paskaidroja, ka viņas seansu apmeklētājas jau tāpat ir darba cilvēki, jo citādi viņas nespētu apmaksāt nodarbības. Tas radīja nākamo vadītāja jautājumu: "Ja viņas strādā un var par naudu nopirkt mašīnu, kāpēc viņas nāk pie tevis?"
Kā izrādās, dāmu mērķi bieži vien ir saistīti nevis ar tehniku, bet gan ar pārtikušu dzīvesbiedru. Kristaps, nezaudējot humora izjūtu, tūlīt saskatīja tajā iespēju arī sev, cerot uz bagātu sievu: "Zini, kā... es racionāli domājošs. Es saprotu, ja man būs bagāta sieva, tad mašīnu, visticamāk, viņa man nopirks, pareizi? Nu, ja es labi strādāšu ar viņu." Elizabete gan šādu pieeju nosauca par banālu, uzsverot, ka tas ir pašas sievietes lēmums. Pat pēc tam, kad zīlniece brīdināja, ka "Ar manifestāciju var nepietikt!", Kristaps palika pie sava, norādot, ka skaidru "nē" viņš nav dzirdējis. Džemma pat piedāvāja automašīnu "pieburt", taču vadītājam radās vēl kompleksāks plāns: "Var daļēji pieburt un vēl ar tām kārtīm pielikt to trūkstošo klāt! Nu, man ļoti vienkārši gribās! Nu, ļoti!"
Lai gan Ozoliņš uzstāja, ka sapnis par konkrētu vācu auto marku nav banalitāte, zīlniece centās paskaidrot materiālistiskās pieejas kļūdainību: "Ja tev šajā gadījumā ir tāds uzstādījums, ka tavs sapnis ir melns "BMW", un tu ej uz darbu, bet tev nav pietiekoši daudz līdzekļu, lai to mašīnu nopirktu, un tu mēģini atrast šo risinājumu caur algoritmu – es dabūšu bagātu sievu un viņa varētu man palīdzēt to mašīnu nopirkt, tas ir feils jau saknē! Tas tā nestrādās! Mēs jau būvējam materiālas attiecības – tas nozīmē to, ka tas nenostrādās."
Noslēgumā Džemma Sudraba dalījās pārdomās par šādu seansu dabu, pieļaujot, ka tajos sievietēm māca iedvesmot vīriešus un būt par viņu mūzām: "Sievietēm var iemācīt, kā pievilināt to skaisto vīru ar pareizu, pakļāvīgāku uzvedību, kaut ko tādu. Nu, piemēram, kā ir jāuzvedas, kā tu vari pievilināt, kur tu ej."
