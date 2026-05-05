Pašmāju mūziķis Arturs Skutelis izdod albumu "Solus Rex", kas no 30. aprīļa ir pieejams visos mūzikas straumēšanas servisos.
Albuma "Solus Rex" skaņdarbus producējuši: Shenfi (Artūrs Šēnfelds), xantikvariāts (Reinis Jurkovskis) un Arturs Skutelis. Albumā piedalās Dita Frīdenberga (saksofons, balss), Mārtiņš Vilnītis (ģitāra) un Alise Golovacka (bass, flauta un klavieres), kā arī Dj Vinvins. Ieraksts notika Lielvārdē, studijā "PKI 1.6", un Rīgā, studijā "msonic Baltic", bet skaņas apstrādi veica Jānis Šmēdiņš Jelgavā, studijā "PrimeTime Records". Albuma vizuālo noformējumu veidoja fotogrāfs Pēteris Bērziņš.
"Albums ir ļoti personisks, pilns tēva un dēla stāstu, kurā saplūst dažādu paaudžu balsis," atklāj Arturs Skutelis. "Iespējams, tas ir pirmais ieraksts manā diskogrāfijā, ko var nosaukt par pilnībā autobiogrāfisku — es esmu tā darbības telpa, bet darbības laiks aptver visu manu dzīvi, no 1986. līdz bezgalībai. "Solus Rex" ir godīgs, jautrs un skumjš, rakstīts ar mīlestību un ambīciju iedvesmot klausītājus."
Albumā iekļauts šogad publicētais singls "Bailes un trīsas", kā arī dziesma "Vienkārši", kas aizvadītajā gadā kļuvusi par vienu no Artura Skuteļa koncertu himnām.
"Solus Rex" ir tapis bez MI izmantošanas. "Visas albumā dzirdamās kļūdas un negludumi ir mana apzināta izvēle," norāda Arturs Skutelis. Šovasar albumu plānots izdot arī vinila formātā.
Jau pēc mazāk kā mēneša — 22. un 23. maijā — Rīgā, VEF Kvartāla "Spīdolas" zālē, notiks "Solus Rex" prezentācijas koncerti, kuros bez jaunā albuma izskanēs arī citas Artura Skuteļa dziesmas, kas tapušas dažādās desmitgadēs un tiek uzskatītas par pašmāju hip-hopa klasiku.
