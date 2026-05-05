Labrīt, Latvija, šai pēcsvētku rītā! Nu jau būs noplandījuši par godu valsts Neatkarības atjaunošanas gadadienai uzvilktie karogi, nosmaržojuši cepeštvaiki no sivēna ar mārrutkiem un krāsnī ceptiem pīrāgiem, latviešiem pie dūšas gājušas saimnieču gatavotās riktes – rabarberkūkas un kliņģeri.
Lai kur pasaulē aizblandījušies tautieši, esam sākuši plaši atzīmēt 4. maiju, Neatkarības svētkus un atmodas perioda vainagojumu. Brīvībā, izlauzušies no komunistiskā režīma un krievu okupācijas, dzīvojam trīsdesmit sesto gadu. Esam spēruši lielus soļus attīstībā. Mums ir fantastiski cilvēki. Godprātīgi. Strādīgi. Radoši. Patriotiski. Savu zemi bezgala mīloši. Latvijai, mazai valstij, ir milzīgi panākumi kultūrā un sportā. Tikko mūsu jaunie hokejisti vecumā līdz astoņpadsmit gadiem nolika uz lāpstiņām un sasita lupatās vareno Savienoto Valstu izlasi. Astoņgadīgais Linards Līcītis jautāja – papiņ, bet Tramps? Vai tagad mums būs karš?
Tūliņ garu ceļu pēc otrās bronzas vai augstākiem tituliem pasaules čempionātā sāks valsts pieaugušo hokeja meistarkomanda. Katrs sasniegums uz ledus ir priekpilns brīdis, brīvdiena un gaviles visai nācijai. Mārtiņš Pļaviņš, vecs, rūdīts aizsardzības buks, apvienojies ar jauno talantu Kristianu Fokerotu, turpina bumbot pludmales volejbolu elites klases līmeni. Pirmšķirīgas meitenes, pasaules čempiones ir mūsu bīčistu zelta pāris Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova. No ziemas olimpiskajām spēlēm Milānā un Kortīnā pārvedām mājās divus medāļus, sudrabu kamaniņās un bronzu šorttrekā. Mums ir izcili basketbolisti un visu Eiropu pārsteigušas iemirdzējušās jaunās zvaigznes Latvijas biatlonā. Viens no mūsu valsts identitātes, piederības simboliem ir sarkanbaltsarkano fanu pūļi, kas emocionāli atbalsta savējos tribīnēs un krāšņojot pilsētu ielas, lai kurā pasaules malā un sporta veidā sacenstos Latvijas sportisti.