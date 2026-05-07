Nacionālie bruņoties spēki (NBS) maksimāli kontrolē Latvijas gaisa telpu kopā ar NATO sabiedrotajiem, īsi pēc plkst. 7 intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" uzsvēra aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).
Viņš pastāstīja, ka arī NATO iznīcinātāji ir gaisā.
Ministrs apliecināja, ka pats ir ceļā uz Rēzeknes novadu. "Tur situācija tiešām ir sarežģīta un apdraudējums turpinās," uzsvēra ministrs, piebilstot, ka apdraudējums turpinās arī Balvu un Ludzas novados.
Kā uzsvēra ministrs, notikušais vēlreiz norāda uz to, ka Krievijas agresijai Ukrainā ir plašākas sekas reģionā.
Ministrs skaidroja, ka pirmšķietami pastāv iespēja, ka tie ir no Ukrainas puses uz Krieviju virzīti droni, bet tie patlaban ir tikai pieņēmumi un ir jāizvērtē.
"Ukrainai ir visas tiesības sevi aizstāvēt un dot triecienus pa mērķiem Krievijas teritorijā," uzsvēra ministrs, solot informēt, tiklīdz būs lielāka skaidrība par šo dronu mērķi.
Sprūds arī skaidroja, ka patlaban notiek aktīva saziņa starp atbildīgajām iestādēm un arī pašvaldībām. Ministrs uzsvēra, ka ir bijis saziņā ar novadu vadītājiem.
Sprūds rezumēja, ka
šis ir ārkārtas gadījums un situācija tiks vērtēta arī valdībā, bet vispirms tā ir jāatrisina.
Jau ziņots, ka pēc plkst. 4 Balvu novadā, Ludzas novadā un Rēzeknes novadā tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā.
Kā liecina paziņojumi mājaslapā "112.lv", NBS informē attiecīgo teritoriju iedzīvotājus, ka Latvijas gaisa telpā iespējams apdraudējums. Balvu, Ludzas un Rēzeknes novados esošie tiek aicināti meklēt patvērumu telpās, aizvērt logus un durvis, bet, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112.
Tiek solīts, ka par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi.
Arī pēc saullēkta gaisā virs Rēzeknes ir redzami un dzirdami lidaparāti, vēsta aculiecinieki.
Iedzīvotāji ziņo arī par trokšņiem, kas līdzinās iznīcinātāju lidojumiem.
NBS pagaidām nav snieguši detalizētāku informāciju par to, vai Latgalē armija veic kādus lidojumus gaisa telpā un vai debesīs ir pacelti iznīcinātāji.
Tikmēr rīta agrumā izsludinātais gaisa telpas apdraudējums Balvu, Ludzas un Rēzeknes apkārtnē joprojām ir spēkā.
NBS iepriekš vēstīja, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti un divi nokrituši.
Notikuma vietā atrodas NBS, Valsts policijas (VP) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) vienības.
VUGD informē, ka naktī uz ceturtdienu ap plkst. 3.30 saņemti vairāki zvani uz tālruni 112 par iespējamu aizdegšanos naftas uzglabāšanas objektā Komunālajā ielā Rēzeknē. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka atklāta degšana vairs nenotiek, bet tiek veikti nepieciešamie pasākumi viena rezervuāra atdzesēšanai.
Īsi pēc plkst. 6 VUGD informēja, ka, pārbaudot naftas rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta.
VP priekšnieka vietnieks Andris Zellis pirms plkst. 7 intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" skaidroja, ka ugunsgrēks naftas uzglabāšanas objektā ir lokalizēts un draudu nav. Vienlaikus VP sākusi kriminālprocesu, lai noskaidrotu notikušā detaļas.
Zellis arī norādīja, ka konkrētajā naftas uzglabāšanas objektā ir izveidots operatīvās vadības štābs.
Ņemot vērā apdraudējumu, Rēzeknē un Rēzeknes novada teritorijā ceturtdien atceltas mācības visās izglītības iestādēs, aģentūru LETA informēja pašvaldībās.
