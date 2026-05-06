Otrdienas vakarā Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā, starp Līvāniem un Daugavpili, dedzis pasažieru dīzeļvilciens, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Izsaukums saņemts īsi pēc plkst. 21 un dzēšanas darbi ilguši vairāk nekā divas stundas. Vilciena motora nodalījums dedzis desmit kvadrātmetru platībā.
Pirms VUGD ierašanās no vilciena evakuējās ap 60 cilvēki.
Valsts policijā informēja, ka pašlaik ugunsgrēka iemesls nav zināms. Policijā sākts kriminālprocess, likumsargi noskaidro notikušā apstākļus.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 63 izsaukumus: 29 — uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem 11 bija kūlas ugunsgrēki un divi meža ugunsgrēki, 26 — uz glābšanas darbiem, bet astoņi izsaukumi bijuši maldinājumi. Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devās uz izsaukumiem, kuros dega dzīvojamā māja, riepas un ēkas jumts, āra tualete, dārza mājiņa un koka šķūnis, atkritumi, siena ruļļi, elektrības vadi, koka sēta un ēdiens uz plīts.
Vakar ap plkst. 11 glābēji saņēma izsaukumu uz Cēsu novada Līgatni, kur cilvēks bija apmaldījies mežā. Izmantojot operatīvo transportlīdzekļu skaņas signālu, cilvēks nepilnas stundas laikā tika atrasts un nogādāts drošībā.
Savukārt Liepājā no jūras izcelts bojāgājis cilvēks un nodots Valsts policijas darbiniekiem.
