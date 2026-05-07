Mazumtirdzniecības apgrozījums Latvijā šogad martā, salīdzinot ar attiecīgo mēnesi pērn, palielinājās par 3,9%, kas ir vairāk nekā Eiropas Savienībā (ES) un eirozonā vidēji, liecina ES statistikas biroja "Eurostat" ceturtdien publiskotie dati par 25 bloka dalībvalstīm.
Straujākais kāpums martā reģistrēts Bulgārijā (+12,4%), Ungārijā (+8,2%) un Maltā (+7,5%). Igaunijā mazumtirdzniecības apgrozījums pieaudzis par 6,2%, bet Lietuvā, tāpat kā Zviedrijā, tas palielinājies par 5,7%.
Kritums šajā periodā fiksēts Rumānijā (-2,3%) un Vācijā (-2%), bet Austrijā mazumtirdzniecības apgrozījums saglabājies nemainīgs.
ES valstīs, par kurām pieejami dati, mazumtirdzniecības apgrozījums martā gada salīdzinājumā pieaudzis kopumā par 1,9%, bet eirozonā — par 1,2%.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi mazumtirdzniecības apmērs martā ES palielinājies par 0,3%, bet eirozonā tas samazinājies par 0,1%.
Lielākais kāpums mēneša izteiksmē bijis Slovēnijā (+4,3%), Luksemburgā (+4%) un Beļģijā (+3,6%), bet kritums fiksēts Vācijā (-2,1%), Maltā (-0,4%), kā arī Itālijā un Latvijā (abās valstīs -0,1%). Lietuvā mazumtirdzniecība palielinājusies par 2,4%, bet Igaunijā — par 0,5%.
Dati nav pieejami par Čehiju un Grieķiju.
