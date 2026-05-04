Tuvojoties vasaras sezonai, "Google Maps" Latvijā ievieš velobraucējiem pielāgotas funkcijas. Turpmāk lietotājiem būs pieejama specializēta navigācija un maršruti, kas atvieglos pārvietošanos ar velosipēdu gan ikdienas gaitās, gan garākos brīvdienu izbraucienos. Jaunās funkcijas būs pieejamas gan tīmekļa versijā datorā, gan mobilajās lietotnēs Android un iOS ierīcēs, informē Google.
Papildus ierastajiem pārvietošanās veidiem lietotājiem Latvijā tagad pieejami arī velobraukšanas maršruti un navigācija. Kartē ieviests īpašs velomaršrutu skats, kurā ar krāsu palīdzību atšķirti dažādi infrastruktūras veidi — no atsevišķām velojoslām līdz bezceļu takām. Tāpat pieejama "soli pa solim" balss navigācija, kas ļauj sekot norādēm brauciena laikā.
Kartē izmantots detalizēts krāsu kodējums, kas ļauj atšķirt dažādus veloinfrastruktūras veidus: tumši zaļa nepārtraukta līnija apzīmē takas un ceļus bez automašīnu satiksmes, savukārt gaiši zaļa nepārtraukta līnija norāda uz velojoslām. Velobraucējiem piemēroti ceļi bez atsevišķas velojoslas ir atzīmēti ar gaiši zaļu punktētu līniju, bet bezceļu takas un neasfaltēti maršruti iezīmēti ar tumši zaļu pārtraukto līniju.
Maršrutu izstrādē tiek izmantota mašīnmācīšanās, algoritmi, attēldati, kā arī valsts iestāžu un lietotāju kopienas sniegtā informācija. Sistēma ņem vērā dažādu veidu velojoslas un ceļus, tostarp identificē ielas, kas varētu būt mazāk piemērotas velobraukšanai.
Vienlaikus lietotnē integrēts arī mākslīgā intelekta rīks "Gemini", kas ļauj velobraucējiem brīvroku režīmā iegūt informāciju par maršrutu, paredzamo ierašanās laiku vai tuvākajām vietām. Nepieciešamības gadījumā iespējams arī nosūtīt ziņu savā vārdā.
Tuvāko mēnešu laikā plānots ieviest vēl vienu funkciju — lietotāji varēs redzēt velonomas punktus un pieejamo velosipēdu skaitu reāllaikā, kā arī saņemt norādes līdz tuvākajai nomai un galamērķim.
