Dziedātāja un komponiste Zane Dombrovska laiž klajā singlu "Filmā" no gaidāmā minialbuma "Ar sevi". Tā prezentācijas koncerts notiks Mātes dienā, 10. maijā, kultūrtelpā "Skaņu muiža 360" Ropažos.
Tur viss jaunradītais muzikālais materiāls izskanēs īpašā 360 grādu ambisoniskās skaņas formātā, taču tikmēr Zanes Dombrovskas jaunā muzikālā ceļa atbalstītāji laipni lūgti ļauties stereo formātam un ieklausīties jaunajā dziesmā "Filmā".
Tā turpina jau pērn izdoto pirmo divu singlu "Vaļā" un "Tuvāk" muzikālo virzību, veidojot personīgu un niansētu stāstījumu. Nozīmīga loma dziesmā atvēlēta ne tikai vārdiem un melodijai, bet arī skaņai kā telpai un klātbūtnes sajūtai.
"Dziesma ir par sajūtu, ka tu redzi un piedzīvo, bet līdz galam neesi klātesošs — it kā savā dzīvē būtu kā filmā," par jauno singlu "Filmā" saka Zane. "Par to trauslo robežu starp klātbūtni un novērojumu. Šajā darbā īpaši izbaudīju arī studijas procesu — iespēju strādāt ar balsi, sabalansējumu un skaņu kā līdzvērtīgu izteiksmes līdzekli vārdiem un melodijai. Pats ieraksts un tā pēcapstrāde man kļuva par būtisku radošo instrumentu."
Minialbums "Ar sevi" ir septiņu dziesmu cikls, kas radīts kā vienots klausīšanās piedzīvojums un veidots gan stereo, gan telpiskās skaņas formātā. Ceturtā Zanes Dombrovskas soloalbuma muzikālais materiāls iezīmē gluži jaunu virzienu viņas radošajā darbībā, priekšplānā izvirzot Zanes kā solomākslinieces patieso izteiksmes veidu.
Jaunā materiāla tapšanā piedalījies arī čellists Markuss Skraucis. Tā ieraksts tapis "AMFO" studijā pie Aināra Majora, skaņu režisora lomu uzņemoties Tomam Kagainim, savukārt miksu un māsterversiju veidojis Edgars Skrāģis.
