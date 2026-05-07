Ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti un divi nokrituši, informē Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Notikuma vietā atrodas NBS, Valsts policijas (VP) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) vienības.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā aģentūra LETA uzzināja, ka naktī uz ceturtdienu ap plkst. 3.30 saņemti vairāki zvani uz tālruni 112 par iespējamu aizdegšanos naftas uzglabāšanas objektā Komunālajā ielā Rēzeknē. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka atklāta degšana vairs nenotiek, bet tiek veikti nepieciešamie pasākumi viena rezervuāra atdzesēšanai.
Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Guntars Skudra (JV) aģentūrai LETA apstiprināja, ka viens no droniem ir nokritis SIA "East-West Transit" Rēzeknes filiāles teritorijā.
Drons trāpījis tukšam naftas rezervuāram.
Pēc NBS pieprasījuma plkst. 4.09 VUGD Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu.
Rēzeknes iedzīvotāji dažādos informācijas apmaiņas kanālos vēsta, ka naktī dzirdējuši biedējošus trokšņus, tajā skaitā motoru dūkoņu no debesīm un skaņas, kas atgādina lidmašīnas.
Bijuši arī sprādzienam līdzīgi trokšņi un gaismas uzplaiksnījumi.
Iespējamais sprādziens vai ugunsgrēks, par kuru izsaukumu saņēma VUGD, izcēlies objektā, kas atrodas Rēzeknes pilsētā, netālu no dzelzceļa un lielveikala "Maxima". Iedzīvotāji sociālajos tīklos arī dalījušies ar video, kuros virs Rēzeknes redzams gaismas uzplaiksnījums un dzirdama sprādzienam raksturīga skaņa.
Īsi pēc plkst. 6 VUGD informēja, ka, pārbaudot naftas rezervuārus ar termokameru, paaugstināta temperatūra tajos netika konstatēta.
VP priekšnieka vietnieks Andris Zellis pirms plkst. 7 intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" skaidroja, ka policija ir saņēmusi informāciju par diviem iespējami nokritušiem droniem — viens, iespējams, nokritis naftas bāzē, bet otra nokrišanas vieta vēl tiek meklēta.
Arī Zellis apstiprināja, ka operatīvie dienesti naftas uzglabāšanas objektā Rēzeknē konstatēja iespējamas drona atlūzas. Viņš uzsvēra, ka patlaban ugunsgrēks notikuma vietā ir lokalizēts un draudu nav. Vienlaikus VP sākusi kriminālprocesu, lai noskaidrotu notikušā detaļas.
Zellis arī norādīja, ka konkrētajā naftas uzglabāšanas objektā ir izveidots operatīvās vadības štābs.
Pēc plkst. 4 Balvu novadā, Ludzas novadā un Rēzeknes novadā tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā.
Kā liecina paziņojumi mājaslapā "112.lv", NBS informē attiecīgo teritoriju iedzīvotājus, ka Latvijas gaisa telpā iespējams apdraudējums. Balvu, Ludzas un Rēzeknes novados esošie tiek aicināti meklēt patvērumu telpās, aizvērt logus un durvis, bet, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112.
Tiek solīts, ka
par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi.
Līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas iebrukumā Ukrainā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā.
NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Armija ir pastiprinājusi pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts ir iespējama, atzīst NBS.
