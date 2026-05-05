Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts (LVKĶI) nosvinējis savu astoņdesmito dzimšanas dienu.
Taču tas nav vienīgais iemesls pozitīvam noskaņojumam – strauji aug arī LVKĶI atpazīstamība un arī meža nozares balvu "Zelta čiekurs" pēdējos gados saņēmis kāds no institūta pētniekiem vai komanda. Par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā "Zelta čiekura" atzinības rakstu pērn saņēma LVKĶI Studentu padome.
"Mēs maināmies, saglabājot neatkarību," saka institūta direktore Mg. oec. Karīna Orlova. "Mēs esam viens no nedaudzajiem neatkarīgajiem institūtiem Latvijā, kas nav pievienots nevienai universitātei. Spēja mainīties, saglabājot kvalitāti, ir tas, kas raksturo institūtu. Runājot par sadarbību ar valsti un industriju, svarīgi, ka zinātniskais institūts nav tikai izpildītājs, bet arī stratēģisks partneris, kas problēmas palīdz formulēt precīzi, izvērtēt riskus un pieņemt lēmumus, kas ir balstīti nevis pieņēmumos, bet datos, kas svarīgi arī politikas veidotājiem."
Liela loma institūta atpazīstamības kāpumā ir tā Studentu padomei. Studentu padomes valdes priekšsēdētāja Ph. D. Daniela Godiņa pārliecināta, ka padomes uzdevums ir popularizēt institūtu un stāstīt par pētījumiem visiem saprotamā valodā, savukārt priekšsēdētājas vietnieks Mg. chem. Matīss Pāls uzsver: "Viss, ko mēs šeit darām, balstās tajā, ka meklējam jaunus inovatīvus risinājumus un produktus, kādu vēl nav. Redzam, kā tiek ieviests dzīvē tas, ko esam izpētījuši."
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu
