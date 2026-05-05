Žurnālam "Kas Jauns" televīzijas un radio žurnālists Arnis Krauze pastāstījis par saviem atklājumiem, pētot Raimonda Paula dzimtas vēsturi, kur atklājis vairākas negaidītas detaļas par komponista izcelsmi.
Interese par cilvēku dzimtas izpēti Krauzem radusies kovida pandēmijas laikā. Tolaik viņš sācis apzināt savas ģimenes saknes. Vēlāk šī aizraušanās paplašinājusies, un viņš pievērsies arī sabiedrībā zināmu cilvēku radurakstu izzināšanai, tostarp arī Raimonda Paula dzimtas kokam.
Krauze stāsta, ka laikā, kad vēl dzīva bijusi Maestro māsa, tekstilmāksliniece Edīte Pauls-Vīgnere, viņa rosinājusi izpētīt ģimenes izcelsmi, jo pastāvējušas runas par iespējamu vācu izcelsmi.
Darbs ar arhīvu dokumentiem atklājis, ka viena no Paula dzimtas līnijām saistāma ar kādreizējo Prūsijas teritoriju, kas šobrīd ietilpst Polijā. Turklāt noskaidrots, ka vienai no komponista vectēva māsām personu apliecinošajos dokumentos tautība bijusi norādīta kā "vāciete".
