Naftas ieguvējvalstu alianse OPEC+ svētdien vienojās atkal palielināt naftas ieguves kvotas, apliecinot alianses nepārtrauktību pēc tam, kad Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) izstājās no organizācijas.
Septiņas OPEC+ dalībvalstis - Alžīrija, Irāka, Kazahstāna, Krievija, Kuveita, Omāna un Saūda Arābija - vienojās jūnija kopējo naftas ieguves kvotu palielināt par 188 000 barelu dienā, īstenojot "kopīgo apņēmību atbalstīt naftas tirgus stabilitāti". Alianses paziņojumā netika pieminēti AAE, kas šonedēļ izstājās no organizācijas.
Gan martā, gan aprīlī kvotas tiks palielinātas par 206 000 barelu dienā. Analītiķi bija gaidījuši kvotu palielinājumu maijā par 188 000 barelu dienā.
Vienlaikus analītiķi norāda, ka teorētiska kvotu palielināšana var būtiski neietekmēt reālu ieguvi, kas jau ir gandrīz maksimāla.
Neizmantotās OPEC+ rezerves galvenokārt atrodas Persijas līča reģionā, un eksportu tur ierobežo Irānas praktiskā blokāde Hormuza šaurumā, reaģējot uz ASV un Izraēlas triecieniem, ar kuriem 28. februārī tika sākts karš.
Analītiķu vērtējumā ar lēmumu palielināt naftas ieguves kvotas OPEC+ vēlas apliecināt, ka AAE izstāšanās neietekmē alianses darbību, kā arī to, ka alianse joprojām kontrolē globālo naftas tirgu, neskatoties uz plašiem naftas tirdzniecības traucējumiem kara Irānā dēļ.
AAE 28. aprīlī paziņoja, ka 1. maijā izstāsies no naftas eksportētājvalstu organizācijas OPEC un naftas ieguvējvalstu alianses OPEC+. Nedz OPEC, nedz OPEC+ publiski nav komentējušas AAE lēmumu.
Par šādu iespējamu AAE rīcību jau iepriekš bija izskanējušas baumas, jo AAE paudusi neapmierinātību ar naftas ieguves ierobežojumiem un tās attiecības ar kaimiņvalsti Saūda Arābiju kļuvušas arvien saspīlētākas.
