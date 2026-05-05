Jau no paša sākuma bija skaidrs skanējums un vīzija par balsīm, kas dziesmā iederētos. Šeit nederēja jebkurš dziedātājs — bija vajadzīgs konkrēts vokālais raksturs, stils un pieredze. Tieši tāpēc sadarbība ar Misteru Krūmiņu un Lieni Lagzdiņu nebija nejaušība, skaidro grupā "The Rozz".
"Tev ir" nav dziesma par salauztām sirdīm vai nebeidzamu meklēšanu. Dziesma izvairās no ierastās romantiskās traģēdijas. Tā nesvin pārdzīvojumus vai drāmu, bet mirkli, kad viss vienkārši nostājas vietā. Kad nav jāskaidro, nav jātēlo un nav jābēg, jo "ir".
The Rozz ģitārists un dziesmas producents Oskars Barsuks skaidro: "Dziesmas ideja balstās atziņā, ka daudzas lietas dzīvē visbiežāk ir vienkāršas, vai nu tās strādā, vai nē. Nevis domās, bet sajūtās. Dziesma aicina mazāk meklēt atbildes loģikā un vairāk pievērst uzmanību neredzamajām saiknēm, kur viss kļūst skaidrs bez liekiem jautājumiem."
Ar "Tev ir" The Rozz iemēģina sev netipisku R&B skanējumu, kurā maigas ģitāras notis savijas ar hiphopa ritma elementiem.
Grupas "The Rozz" nosaukums radies no vārdu rock un jazz apvienojuma. Grupa izdevusi vairākus Latvijā zināmus singlus un mūzikas videoklipus, tostarp sadarbībā ar Māru Zālīti.
Misters Krūmiņš ir sadarbojies ar daudziem latviešu izpildītājiem. Plašāk pazīstams ar darbiem apvienībā "Kreisais krasts" un kā viens no "Muud" dalībniekiem.
Liene Lagzdiņa piedalījusies dažādos muzikālos projektos un grupās. Viens no nesenākajiem ir TV šovs "Koru kari", dziedot Aminatas vadītajā Sarkanajā korī, un izceļas ar jaudīgu, pārliecinošu vokālu.
