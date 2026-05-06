Latvijas iedzīvotāji mobilajās sarunās pavada arvien mazāk laika – pēdējā gada laikā norunāto minūšu skaits samazinājies par 8 %, bet pēdējā piecu gadu laikā – pat par 27 %, liecina “Tele2” apkopotie dati.
Kopumā pēdējā gada laikā “Tele2” tīklā tiek norunāti 1,9 miljardi minūšu, kamēr pirms pieciem gadiem tie bija vairāk nekā 2,6 miljardi minūšu.
Vienlaikus dati rāda būtiskas izmaiņas mobilo sakaru lietošanas paradumos – kamēr telefonsarunu ilgums minūtēs samazinās, mobilo datu patēriņš gada laikā palielinājies par 19 %. Savukārt datu patēriņš pēdējo piecu gadu laikā “Tele2” tīklā palielinājies pat par 93 %.
“Datu patēriņš joprojām turpina stabili augt, taču vairs nav vērojama tik strauja izaugsme kā pirms pieciem vai desmit gadiem, kad mobilais internets tikai sāka ienākt mūsu ikdienā. Lai spētu apmierināt pieaugošo pieprasījumu pēc mobilajiem datiem, mēs katru gadu investējam gan tīkla modernizācijā, gan paplašināšanā. Šogad darbu uzsācis arī Baltijā pirmais mobilo sakaru torņu uzņēmumu “Baltic Tower Company”, lai īstenotu desmit gadu investīciju plānu jaunu objektu izbūvei, kā arī attīstītu un izvērstu tīkla pārklājumu Baltijā. Šo uzņēmumu izveidoja “Tele2” grupa partnerībā ar “Global Communications Infrastructure LLC”, kuru finansiāli atbalsta Kanādā bāzētā starptautiskā finanšu kompānija “Manulife Investment Management”,” stāsta “Tele2” tehniskā direktore Līga Krūmiņa.
