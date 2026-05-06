Fitnesa treneres un satura veidotājas Danute un Sendija Gabriela Ozolas sociālajā tīklā "Instagram" atklājušas gaidāmā bērniņa dzimumu — pāris gaida dēlu.
Publicētajā video abas redzamas sēžam dīvānā un skatoties animācijas filmu, ko pavada teksts par viņu ceļu līdz šim notikumam. Video pievienotajā ierakstā viņas arī norādījušas, ka bērna dzimums izvēlēts vēl pirms embrija transfēra.
Arī iepriekš pāris atklāti stāstījis par savu pieredzi ceļā uz bērniņa ienākšanu ģimenē. 2024. gada nogalē viņas dalījās ar pieredzēto mākslīgās apaugļošanas procesā un plāniem saistībā ar surogāciju, kā arī atklāja, ka piedzīvojušas ķīmisko grūtniecību.
Toreiz abas atzina, ka zaudējums bijis emocionāli smags, vienlaikus uzsverot — ar šādu pieredzi saskaras daudzas sievietes, taču sabiedrībā par to joprojām tiek runāts salīdzinoši reti.
