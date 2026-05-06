Piesaistot Eiropas Savienības (ES) finansējumu, Valsts robežsardze plāno attīstīt dronu sistēmas.
Valdība otrdien slēgtā sēdē iepazinās ar informatīvo ziņojumu par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties valsts budžeta saistības, lai nodrošinātu ES finansējumu valsts robežas pārvaldības bezpilota lidaparātu sistēmas attīstībai.
Iekšlietu ministrijā apliecināja, ka pērn decembrī Eiropas Komisija izsludināja finansējuma konkursu, aicinot Eiropas Savienības Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gadam (RPVP) vadošās iestādes iesniegt finansējuma pieteikumus.
RPVP konkrētās darbības ir transnacionāli vai valsts mēroga projekti, kuri sniedz ES pievienoto vērtību un attiecībā uz kuriem viena, vairākas vai visas ES dalībvalstis saņem papildu finansējuma piešķīrumu savām nacionālajām programmām.
Finansējuma konkursa vispārējais mērķis ir ES ārējo robežu pārvaldības spēju stiprināšana.
Finansējuma konkurss paredzēts kā atbalsts RPVP dalībvalstīm, kuras saskaras ar pieaugošu un sarežģītu spiedienu ES ārējo robežu pārvaldībai.
Iekšlietu ministrija un Valsts robežsardze kopš 2026. gada janvāra izstrādā finansējuma konkursa pieteikumu par minētajiem risinājumiem, ietverot robežsardzes valsts robežas pārvaldības bezpilota lidaparātu sistēmas prioritārās attīstības jomas — ārējo robežu gaisa novērošanas spējas un reāllaika datu pieejamību par situāciju pie ārējām robežām.
Projekta izstrādē tiek ņemta vērā iepriekš veiktā Valsts robežsardzes izpēte par bezpilota lidaparātiem.
Patlaban ministrija konkrētas finansējuma summas nemin.
