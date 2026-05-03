Rīgas ūdens atklāj jaunu mācību poligonu

Ūdens sagatavošanas stacijas "Daugava" teritorijā uzņēmums "Rīgas ūdens" atklājis jaunu mācību poligonu. Tas paredzēts uzņēmuma tīklu dienesta darbinieku praktisko iemaņu stiprināšanai. Tāpat pasākumā demonstrēti Rīgas ūdens avārijas izsaukumu brigāžu transportlīdzekļi, kas aprīkoti ar jauniem digitāliem informatīviem drošības paneļiem, tādējādi uzlabojot to pamanāmību satiksmē.
Jaunais mācību poligons izbūvēts ar mērķi nodrošināt Rīgas ūdens santehniķiem, inženierkomunikāciju strādniekiem un remontatslēdzniekiem drošos apstākļos pilnveidot savas prasmes un iemaņas, lai nākotnē vēl ātrāk un profesionālāk varētu reaģēt uz avārijām un citiem izaicinājumiem, nodrošinot klientiem nepārtraukti augstas kvalitātes pakalpojumus. Vienlaikus nākotnē poligona izmantošanu plānots paplašināt, nodrošinot iespēju uzņēmuma sadarbības mācību iestādēm organizēt topošo ūdenssaimniecības speciālistu praktisko apmācību.
"Šodien mēs neatklājam vienkārši jaunu objektu —
tas ir mērķtiecīgs ieguldījums darbinieku profesionālajā sagatavotībā un darba drošībā.
Kā kritiskās infrastruktūras uzņēmumam, mūsu darbā nav vietas nejaušībām — katrs process un lēmums tieši ietekmē pilsētu un tās iedzīvotājus. Tieši tāpēc mācības mums nav formalitāte, bet neatņemama profesionālās atbildības daļa. Esmu gandarīts, ka jaunais mācību poligons ļaus mums trenēties drošos, kontrolētos un reālām situācijām pietuvinātos apstākļos, lai vēl ātrāk un kvalitatīvāk reaģētu uz avārijām un citiem izaicinājumiem," uzsver Rīgas ūdens valdes priekšsēdētājs Krišjānis Krūmiņš.
Darbinieku drošība un profesionālā kompetence ir viena no Rīgas ūdens pamatprioritātēm, tāpēc uzņēmums mērķtiecīgi attīsta gan speciālistu apmācību sistēmu, gan modernizē darba aprīkojumu un tehnisko nodrošinājumu.
Jaunais mācību poligons ir būtisks instruments, kas ļaus gan pilnveidot un uzturēt praktiskās iemaņas vairāk nekā 100 uzņēmuma tīklu dienesta pieredzējušiem darbiniekiem, gan nodrošināt kvalitatīvu apmācību jaunajiem kolēģiem.
Vienlaikus ņemot vērā nozares attīstības vajadzības un kvalificētu speciālistu pieejamību nākotnē, Rīgas ūdens mērķtiecīgi iesaistās arī jaunās paaudzes izglītošanā un profesionālo prasmju attīstībā.
Jau 2025. gadā sadarbībā ar Rīgas Būvniecības koledžu tika uzsākta Santehniķu skola un ieviesta profesionālās kompetences pilnveides programma ūdensapgādes tīklu ārējo sistēmu montētājiem, remontatslēdzniekiem, santehniķiem un citiem speciālistiem. Programma nodrošina praksē balstītas zināšanas par ūdensapgādes sistēmu profilaksi, izbūvi un ekspluatāciju. To patlaban pabeigušas sešas grupas, kopumā apmācot 71 personu.
2026. gadā uzsākta arī jauna apmācību programma kanalizācijas sistēmu izbūves un ekspluatācijas darbu jomā. To pabeigušas jau četras grupas, kopumā 48 speciālisti.
Rīgas ūdens arī turpmāk plāno attīstīt sadarbību ar izglītības iestādēm un paplašināt apmācību iespējas, lai nodrošinātu kvalificētu speciālistu pieejamību nozarē.
