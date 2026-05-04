Rīgas pilsētas kanālā pie Bastejkalna ir uzstādīts pilnīgi jauns, moderns peldoša tipa izgaismotu strūklaku komplekss, kas tagad priecēs gan rīdziniekus, gan pilsētas viesus, informē Rīgas pašvaldība.
"Šāda iecere radās pēc pagājušā gada Rīgas svētkiem, kad šādas līdzīgas strūklakas bija izvietotas kanālā uz pāris dienām. Tāpēc pieņēmām lēmumu tās izveidot pastāvīgas, lai priecētu rīdziniekus un viesus.. Plānojam pievienot arī muzikālo pavadījumu, lai būtu līdzīgi kā citās Eiropas pilsētās, kur darbojas muzikālās strūklakas," norāda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments strūklakas uzstādīja aprīļa beigās, un patlaban tiek veikta iekārtu darbības pārbaude testēšanas režīmā, lai nodrošinātu tās drošu un nepārtrauktu darbību valsts svētku laikā.
Strūklaku komplekss veidots kā mūsdienīgs un tehnoloģiski attīstīts ūdens objekts, kas nodrošina dinamisku ūdens formu, apgaismojuma un vadības sistēmu saskaņotu darbību. To veido pieci savstarpēji saskaņoti elementi, kas izgatavoti no korozijizturīgiem materiāliem — rāmja izveidē izmantots nerūsējošais tērauds, savukārt bojas izgatavotas no izturīga plastmasas materiāla, tādējādi nodrošinot drošu, stabilu un ilgmūžīgu ekspluatāciju ūdens vidē.
Strūklaka balstīta uz stabila peldoša nesošā rāmja, bet elektroapgādes un kabeļu sistēma ir īpaši pielāgota drošai un ilgtermiņa darbībai mitros apstākļos. Tā aprīkota ar jaudīgiem sūkņiem, īpaši veidotiem strūklakas uzgaļiem un daudzkrāsu LED apgaismojumu, kas ļauj veidot dažādus vizuāli izteiksmīgus ūdens un gaismas scenārijus. Visas sistēmas darbību pārvalda centralizēts vadības risinājums, kas nodrošina iespēju programmēt dažādus strūklakas darbības režīmus.
Visas uzstādītās iekārtas un tehniskie risinājumi atbilst augstākajām drošības un kvalitātes prasībām un ir sertificēti lietošanai publiskajā ārtelpā. Peldošās strūklakas mūsdienīgais un tehnoloģiski attīstītais risinājums ļauj tuvākajā nākotnē paplašināt tās funkcionalitāti, tostarp papildināt strūklaku ar muzikālu pavadījumu noteiktos laikos un pilsētas pasākumu laikā.
Bez šīm jaunajām strūklakām Rīgas pašvaldības pārraudzībā ir 13 strūklakas — desmit stacionārās un trīs peldošās, kas nodotas apsaimniekošanā uzņēmumam "Rīgas meži".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu