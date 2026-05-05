Četru auto sadursmē uz Jelgavas šosejas otrdienas rītā cietuši divi cilvēki, informēja Valsts policijā.
Negadījumā iesaistīts "Citroen" mikroautobuss, kā arī "Škoda", "Audi" un "Hyundai" transportlīdzekļi.
Sākotnējā informācija liecina, ka "Audi" vadītājs, pārvietojoties no Rīgas puses, nepamatoti iebrauca pretējā braukšanas joslā, kur izraisīja sadursmi ar vienu no automašīnām, bet rezultātā negadījumā iesaistītas četras automašīnas.
Negadījumā ir cietuši divi cilvēki, taču traumas neesot smagas.
Pašlaik satiksme negadījuma vietā ir daļēji ierobežota.
Sākotnēji sadursmes dēļ bija bloķēta josla Rīgas virzienā.
