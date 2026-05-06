Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (SEPLP) un Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) iebildušas, ka Saeima pārāk sasteidz grozījumu virzīšanu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā. 

Tos ar Saeimas deputātu vairākuma balsojumu 30. aprīlī nodeva izskatīšanai Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Tikmēr likuma virzītāji ir pretējās domās: šo jautājumu nevajadzētu atstāt nākamajai Saeimai.

Likuma grozījumi izstrādāti, ņemot vērā Satversmes tiesas (ST) spriedumu, kas prasa pārskatīt pienākumu sabiedriskajam medijam veidot saturu mazākumtautību valodās, tomēr LŽA ieskatā deputātu piedāvātais regulējums pārāk dziļi iejaucoties sabiedriskā medija redakcionālajā neatkarībā. Normas, kas paredz noteikt, kādos gadījumos un kāda veida saturu sabiedriskais medijs drīkst veidot mazākumtautību valodās, robežojoties ar likumdevēja mēģinājumu diktēt redakcionālus lēmumus. Arī SEPLP uzsver, ka regulējuma izmaiņas neesot sasteidzamas – tām jābūt pārdomātām, lai nepieļautu pārpratumus un dažādas interpretācijas.

"Ar mums kā likuma piemērotājiem netika runāts," sacīja SEPLP priekšsēdētāja Sanita Upleja-Jegermane. Tomēr, ņemot vērā, ka Saeima jau ir nobalsojusi uzsākt diskusijas par likuma grozījumiem, kurus iesniedza "Apvienotā saraksta", Nacionālās apvienības un "Jaunās Vienotības" deputāti, SEPLP 30. aprīlī ir nosūtījusi savu grozījumu projektu atbildīgajai komisijai.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

Izdevīgākais veids kā iepazīties ar Lasi.lv satura piedāvājumu abonentiem. Maksā tikai par to ko lasi. 50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Ērti norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē