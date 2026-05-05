Miris norvēģu uzņēmējs Steins Ēriks Hāgens, kurš dibināja pārtikas veikalu tīklu "Rimi" un bija Norvēģijas koncerna "Orkla" līdzīpašnieks.
Hāgens 69 gadu vecumā miris pirmdien savās mājās Oslo pēc smaga infarkta.
Pirmo zemo cenu "Rimi" veikalu Hāgens dibināja 1977. gadā, un laika gaitā viņš kļuva par vienu no Norvēģijas turīgākajiem un sociāli aktīvākajiem uzņēmējiem.
Ar sava investīciju uzņēmuma "Canica" starpniecību Hāgenam piederēja 25% "Orkla" akciju. Viņš šī uzņēmuma padomes loceklis bija kopš 2004. gada, bet 2006. gadā kļuva par padomes priekšsēdētāju. "Orkla" grupas uzņēmums "Orkla Latvija" pārstāv un attīsta "Laima", "Selga", "Staburadze", "Ādažu čipsi", "Spilva", "Gutta" un citus zīmolus.
"Rimi" veikalu tīklu Hāgens sāka veidot 1976. gadā. Vēlāk trešdaļu šī tīkla viņš pārdeva Zviedrijas mazumtirdzniecības milzim ICA un pēc tam nodibināja "Hakon Group". Līdz 90. gadiem grupa kontrolēja vairāk nekā 20% Norvēģijas pārtikas preču tirgus ar 400 veikaliem, bet līdz 2000. gadam šo veikalu skaits pārsniedza jau 1150.
Pēc tam viņš šo uzņēmumu pārdeva Nīderlandes mazumtirdzniecības lieluzņēmumam "Royal Ahold".
Hāgens savu peļņu investēja jaunos uzņēmumos un ar "Orkla" starpniecību paplašināja savu darbību vairumtirdzniecības sektorā. Viņa uzņēmumam "Canica" pieder "Jernia" celtniecības preču veikali, nekustamo īpašumu attīstības projekti un plaša mākslas kolekcija.
Hāgens aktīvi darbojās arī politikā un bija Norvēģijas Konservatīvās partijas ievērojams atbalstītājs.
Pēdējos gados Hāgens lielu daļu savas bagātības un "Canica" ikdienas vadību nodeva saviem trim pieaugušajiem bērniem.
