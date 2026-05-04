Krievijas Aizsardzības ministrija pirmdien paziņoja par vienpusēju pamieru ar Ukrainu no 8. līdz 9. maijam.
"Mēs ceram, ka Ukrainas puse rīkosies tāpat," paziņoja Aizsardzības ministrija.
Vienlaikus ministrija piedraudēja ar raķešu triecieniem Kijivai, ja Ukraina izjauks tā dēvētās Uzvaras dienas svinības.
Krievijas Aizsardzības ministrija paziņojusi, ka 9. maija parādē Sarkanajā laukumā nepiedalīsies neviena militārās tehnikas kolonna. Kremlis paziņoja, ka parāde notiks "saīsinātā formātā" Ukrainas "terorisma draudu" dēļ.
Ar 9. maija parādi Maskavā tiek atzīmēta tā dēvētā Uzvaras diena, pieminot nacistiskās Vācijas sakāvi.
Krievijas triecienā Ukrainā nogalināti pieci cilvēki
Krievijas spēki pirmdien veikuši triecienu Merefas pilsētai Harkivas apgabalā, nogalinot piecus cilvēkus, paziņoja apgabala prokuratūra.
Tika nogalinātas trīs sievietes un divi vīrieši, bet vēl 19 cilvēki tika ievainoti vai cieta no akūtām stresa reakcijām, norādīja prokuratūra.
Uzbrukumā tika bojātas dzīvojamās mājas, uzņēmumu telpas, veikali, degvielas uzpildes staciju telpas un transportlīdzekļi.
Trieciens tika veikts ar "Iskander" tipa ballistisko raķeti.
