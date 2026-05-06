87 gadu vecumā trešdien miris ziņu televīzijas kanāla CNN dibinātājs Teds Tērners, paziņojis uzņēmums "Turner Enterprises".
Ohaio dzimušais Atlantas uzņēmējs izveidoja mediju impēriju, kas ietvēra pirmo diennakts ziņu kanālu un populārus filmu un multiplikācijas filmu kanālus, kā arī tādas profesionālās sporta komandas kā "Atlanta Braves".
Tērners bija arī starptautiski pazīstams burātājs un filantrops, kurš nodibināja Apvienoto Nāciju Organizācijas fondu. Viņš arī iestājās par kodolieroču likvidēšanu visā pasaulē un aktīvi darbojās dabas aizsardzības jomā. Taču patiesu slavu viņam atnesa ideja par ziņu pārraidi no visas pasaules reāllaikā un jebkurā stundā.
1991. gadā Tērners tika atzīts par žurnāla "Time" "Gada cilvēku" par "skatītāju pārvēršanu 150 valstīs par acumirklīgiem vēstures lieciniekiem" un par "notikumu dinamikas ietekmēšanu".
1996. gadā Tērners pārdeva CNN mediju kompānijai "Time Warner" un vēlāk pameta šo biznesu, taču turpināja lepoties ar CNN, nosaucot to par lielāko sasniegumu savā dzīvē.
"CNN Worldwide" priekšsēdētājs un izpilddirektors Marks Tompsons cildināja Tērneru kā mērķtiecīgu un bezbailīgu līderi, kurš uzticējās savam spriedumam. "Viņš bija un vienmēr būs CNN gars. Teds ir milzis, uz kura pleciem mēs stāvam, un mēs visi šodien veltīsim brīdi, lai izteiktu atzinību viņam un viņa ietekmei uz mūsu dzīvi un pasauli," paziņoja Tompsons.
Tērners neilgi pirms savas 80. dzimšanas dienas atklāja, ka viņam ir progresējoša smadzeņu slimība. 2025. gada sākumā Tērners tika hospitalizēts ar vieglu pneimoniju, no kuras atveseļojās rehabilitācijas iestādē.
Tērneram ir pieci bērni, 14 mazbērni un divi mazmazbērni.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu