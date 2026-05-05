Jelgavā atklāj modernizētu "Rīgas miesnieka" pelmeņu ražotni.

Gaļas ražotājs AS "Maag Latvija", kas strādā ar zīmolu "Rīgas miesnieks", šodien Jelgavā atklājis modernizētu pelmeņu cehu, informēja uzņēmumā.
Ceha atklāšana notika Jelgavā, Savienības ielā 8.
"Maag Latvija" pelmeņu ceha modernizēšanā investējis nepilnus divus miljonus eiro.
Projektā palielinātas ražošanas jaudas, efektivitāte un eksportspēja — jauda pieaugusi par 23%, sasniedzot vairāk nekā 4800 tonnas gadā.
"Maag Latvija" norāda, ka modernizācija iezīmē pāreju uz efektīvāku un precīzāku pelmeņu ražošanu, ieviešot jaunākās paaudzes iekārtas, 13,7 metrus augstu miltu padeves torni un energoefektīvas saldēšanas tehnoloģijas. Pelmeņu ražošanā izmantoti milti, kuru galvenais piegādātājs ir "Dobeles dzirnavnieks", tādējādi atbalstot vietējos ražotājus.
2024. gadā "Maag Latvija" strādāja ar 56,387 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 6,2% mazāk nekā gadu iepriekš, un kompānija guva peļņu 140 341 eiro apmērā pretēji zaudējumiem gadu iepriekš. Kompānijas 2025. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti.
"Maag Latvija" reģistrēta 1992. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2 214 064 eiro. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Igaunijas "Maag Grupp" ietilpstošais uzņēmums "Maag Food".
