Mēnesi pirms Chris Noah šīs vasaras lielā notikuma — solokoncerta Siguldas pilsdrupās —, mūziķis izdod singlu "Mīļākie bērni". Vasarīgā un enerģiskā kompozīcija ir pirmais aizmetnis mākslinieka nākamajam ierakstam un degviela gaidāmajai vasaras koncertu sezonai.
"Esmu gatavs ieslēgt vasaru! Šis gads mani iekustinājis vēl nebijušā jaudā, esmu zemajā startā un trenējos koncertam Siguldas pilsdrupās šī gada 6. jūnijā! Jaunā dziesma liek kustēties — nevaru sagaidīt, kad šovasar kopā ar draugiem izpildīsim to zem klajas debess," pauž Chris Noah.
Singls "Mīļākie bērni" komponēts kopā ar britu producentu Kristoferu Harisu (Kristofer Harris) ierakstu studijā Olainē. Mūziķis jauno dziesmu raksturo kā visnepieradinātāko, ko līdz šim izdevis. Viņš iedvesmojies no Brūsa Springstīna (Bruce Springsteen), Braiena Adamsa (Bryan Adams) un citiem tā laika mūziķiem. Dziesmai radīts arī sirsnīgs videoklips no mūziķa bērnības mājas video arhīva.
"Meklējot šos video, atgriezos bērnībā pie sava sākuma un esmu pateicīgs visam, kas ar mani ir noticis un atvedis līdz šai dienai. Paldies manam cīņubiedram Kristam Krūskopam, kurš kopā ar mani šos kadrus atlasīja un palīdzēja uzburt stāstu," piemetina Chris Noah.
Neierastā ampluā Chris Noah sevi pieteica piedaloties populārajā TV šovā "Koru kari", kurā mūziķis iepazina jaunus un talantīgus novadniekus. "Teju trīs mēnešus pavadīju ikdienā komunicējot ar superīgo Olaines melnbalto kori. Varbūt tieši viņu enerģija mani pamudināja uzrakstīt kaut ko enerģiskāku un jaudīgāku. Mūsu kopīgais ceļš mūzikā nebūt nebeidzas," stāsta Chris Noah. Korī Chris tuvāk iepazina arī jauno mūziķi Viktoru Buntovski, kurš atklās Siguldas koncertu. Mūziķa līdz šim vērienīgākā solokoncerta īpašie viesi būs arī Olaines melnbaltā kora dalībnieki.
Koncerts Siguldas pilsdrupās būs vasaras sagaidīšanas svētki. Norit pēdējie sagatavošanās darbi, lai pārsteigtu fanus jau 6. jūnijā.
