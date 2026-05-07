Digitālā platforma "Wolt" Latvijā ir ieviesusi jaunu ceļu satiksmes drošības mācību kursu kurjerpartneriem, kas balstīts uz Latvijas ceļu satiksmes normatīvajiem aktiem. Šīs iniciatīvas mērķis ir stiprināt izpratni par satiksmes drošību un veicināt atbildīgu rīcību piegādes partneru vidū, kuri ikdienā strādā arvien sarežģītākā satiksmē, informē uzņēmumā.
Pieaugot pilsētu satiksmes intensitātei, ielas kļūst dinamiskākas — tajās vienlaikus pārvietojas automašīnas, velosipēdisti, gājēji un mikromobilitātes lietotāji. "Wolt" iniciatīva ir paredzēta, lai palīdzētu kurjerpartneriem pieņemt drošākus un pārdomātākus lēmumus uz ceļa, tādējādi veicinot gan viņu pašu, gan citu satiksmes dalībnieku drošību.
Kursā aplūkotas tēmas, kas tieši saistītas ar ikdienas piegādēm. Tajā ietverta informācija par Latvijas ceļu satiksmes noteikumiem, drošas braukšanas un pārvietošanās paņēmieniem, kā arī orientēšanos jauktā satiksmē. Būtiska kursa daļa veltīta mikromobilitātei un tās regulējumam — tostarp ātruma ierobežojumiem, pārvietošanās noteikumiem pa ietvēm gadījumos, kad nav pieejama veloinfrastruktūra, kā arī citām ikdienas situācijām satiksmē. Kursā skaidrota arī rīcība negadījumu gadījumos un drošības aprīkojuma pareiza lietošana. Papildus tiek sniegti praktiski ieteikumi darbam sarežģītos laikapstākļos — lietū, sniegā, apledojumā un ierobežotas redzamības apstākļos.
Digitālais kurss ir pieejams "Wolt" kurjerpartneru lietotnē latviešu un angļu valodā, un tas paredzēts vairāk nekā četriem tūkstošiem aktīvo kurjerpartneru Latvijā.
Tā kā kurjerpartneri ir neatkarīgi pašnodarbinātie pakalpojumu sniedzēji, kurss nav obligāts.
Tomēr tas ir integrēts jauno partneru sadarbības uzsākšanas procesā, padarot to par dabisku pirmo soli sadarbībai ar platformu. "Wolt" aktīvi aicina visus kurjerpartnerus piedalīties kursā un nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas par drošību.
"Kurjerpartneri ir neatņemama pilsētas ikdienas sastāvdaļa, pārvietojoties līdzās citiem satiksmes dalībniekiem — gan autovadītājiem, gan gājējiem. Mūsu mērķis ir nodrošināt viņiem skaidras un praktiskas zināšanas, kas palīdz droši un pārliecinoši orientēties satiksmē," saka "Wolt" Baltijas ģenerāldirektors Mantas Lomsarģis. "Šī apmācība ir vēl viens solis mūsu ilgtermiņa apņemšanās stiprināt drošības kultūru un veicināt atbildīgu rīcību uz ceļa."
Papildus normatīvajai informācijai kurss pievēršas arī praktiskām, reālās dzīves situācijām, ar kurām kurjerpartneri saskaras ikdienā — drošai mijiedarbībai ar gājējiem, velosipēdistiem un citiem satiksmes dalībniekiem, noguruma pārvaldībai, koncentrēšanās saglabāšanai piegāžu laikā, kā arī uzvedības pielāgošanai nelabvēlīgos laikapstākļos. Tāpat tiek uzsvērta aizsargaprīkojuma nozīme un regulāras transportlīdzekļu tehniskās apkopes nepieciešamība.
Kursā iekļauts arī zināšanu pārbaudes tests, kurā kurjerpartneri var pārbaudīt izpratni par būtiskākajiem jautājumiem — maksimāli atļauto braukšanas ātrumu, priekšrocības noteikumiem, drošu pārvietošanos kopā ar gājējiem, kā arī dažādiem praktiskiem drošas braukšanas ieteikumiem ikdienā. Tas ļauj dalībniekiem nostiprināt apgūto un pārliecināties par būtisko ceļu satiksmes drošības principu izpratni interaktīvā veidā.
