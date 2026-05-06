Latvijas pārstāve Eirovīzijā Atvara trešdien pirmoreiz kāpusi uz konkursa lielās skatuves Vīnē, aizvadot pirmo mēģinājumu. Pēc uzstāšanās dziedātāja neslēpa emocijas, atzīstot, ka piedzīvotais bijis īpašs un saviļņojošs.
"Es tikko nokāpu no skatuves… Ak, Dievs, tā ir milzīga privilēģija to visu piedzīvot. Skatuve ir milzīga, emocijas ir neaprakstāmas… Es vienkārši gribu pateikt visiem paldies par lielo atbalstu. Dziesmas vēstījums ir par izkāpšanu no savām ēnām, un es ceru iedvesmot jūs un apkārtējos cilvēkus izkāpt no šīm ēnām," pēc mēģinājuma sacīja Atvara.
Kā vēsta Latvijas Sabiedriskais medijs, pirmais mēģinājums ir brīdis, kad iepriekš izstrādātās idejas pirmoreiz tiek pārbaudītas uz lielās skatuves — ar kamerām, gaismām un arēnas tehniskajiem risinājumiem. Pirms uzstāšanās notikusi instruktāža, kā arī skaņas un mikrofonu pielāgošana.
Atvara atzina, ka nespējusi iedomāties, kā priekšnesums izskatīsies uz tik lielas skatuves, un pēc redzētā viņai bijis ļoti emocionāls pārdzīvojums.
Priekšnesuma režisors Juris Matuzelis norādīja, ka katru gadu lielākais izaicinājums ir priekšnesuma pielāgošana Eirovīzijas skatuvei. Šogad sarežģījumus radījuši daži digitālie risinājumi, tomēr kopumā viss noritot veiksmīgi.
Tuvākajās dienās Atvarai paredzēti nākamie mēģinājumi, kuros priekšnesums tiks pilnveidots līdz detaļām.
KONTEKSTS
"Eirovīzija" ir populārs ikgadējs dziesmu konkurss, kurā piedalās izpildītāji no Eiropas valstīm un Austrālijas. Pirmais konkurss norisinājās 1956. gadā Šveices pilsētā Lugāno.
