Vācijas autobūves kompānija BMW šogad pirmajā ceturksnī strādāja ar 1,67 miljardu eiro tīro peļņu, kas ir par 23,1% mazāk nekā attiecīgajā laika periodā pirms gada, teikts uzņēmuma trešdien publiskotajā paziņojumā.
Peļņa kritums tiek skaidrots ar sīvo konkurenci Ķīnā un ASV un Eiropas Savienības ieviestajiem muitas tarifiem.
Tikmēr BMW ienākumi pagājušajā ceturksnī samazinājās par 8,1% līdz 31 miljardam eiro, bet pārdoto automobiļu skaits sarucis par 3,5% līdz 565 780 vienībām.
Uzņēmuma automobiļu pārdošanas apjoms Ķīnā pirmajā ceturksnī samazinājies par 10%, bet pērn kopumā tas nokritās līdz zemākajam līmenim kopš 2017. gada.
Tāpat BMW iepriekš ziņoja, ka ieviestie muitas tarifi autoražotājam pērn izmaksājuši aptuveni 1,75 miljardus eiro.
