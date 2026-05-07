Latvijas basketbola izlases spēka uzbrucējam Andrejam Gražulim atlabšana no pēdas traumas aizņēma ilgāku laiku, nekā bija paredzēts, tādējādi šo sezonu viņš izlaiž pilnībā.
Dīkstāves posmu skābāku padarījušas problēmas saistībā ar apdrošināšanas kompensāciju.
Turki atteicās no līguma
Gražulis savainojumu guva septembra sākumā Eiropas čempionāta trešajā spēlē pret Serbiju, un sākotnēji noteiktais atlabšanas termiņš bija četri līdz pieci mēneši. Tomēr šajā sezonā viņu laukumā neredzējām. "Cerēju, ka sadzīs, bet nesanāca. Gatavojos, lai nākamajā sezonā nebūtu nekādu problēmu, visas mazās lietas, kas pa gadiem bija sakrājušās, tiek novērstas. Būšu ielicis bāzi pāris nākamajām sezonām, jo iepriekšējos sešus gadus vasarā vienmēr bijusi izlase. Pēc sezonas nedēļu atpūties, un atkal jāsāk maukt, nav laika savest kārtībā ķermeni, tagad tas būs izdarīts," "Latvijas Avīzei" pastāstīja Andrejs Gražulis, kuram šovasar apritēs 33 gadi.
Aprīlī viņš būtu varējis spēlēt, bet uz sezonas izšķirošajiem brīžiem klubi meklē spēlētājus, kuri bijuši apritē un ir spēļu formā, nevis kādu, kas atgriežas pēc ilgas rehabilitācijas. Par interesi no ārzemju klubiem Andrejs nemaz nezinot, jo ar aģentu sarunājis, ka ziņos tikai tad, ja ir nopietns piedāvājums.
Iepriekšējā gada vasarā Andrejs Gražulis noslēdza līgumu ar Turcijas klubu Ankaras "Turk Telekom". Viņš gan nebija izgājis medicīnisko pārbaudi, un nākamajā dienā pēc savainojuma gūšanas turki paziņoja, ka negaidīs latvieša atgriešanos, līdz ar to līgums nemaz nestājās spēkā. Mārtiņš Laksa, kurš arī vasarā satraumējās izlases rindās un bija bez darba, janvārī atklāja, ka apdrošinātāji velk garumā kompensācijas izmaksu, un līdz tam brīdim bija saņēmis tikai vienu daļu.
"Man ir tas pats variants, esam vienā maisā un cīnāmies par tām pašām lietām. Process vēl nav beidzies, ceru, ka drīz atrisināsies,"
norādīja Andrejs Gražulis, atzīstot, ka viņam ir pat vēl sliktāka situācija nekā Laksam. Latvijas Basketbola savienība palīdzot, bet, kurā galā ir problēma, to Gražulis nemācēja pateikt.
Šovasar bez izlases
Uz ziemas beigu pusi Andrejs Gražulis pusotru mēnesi patrenējās ar "VEF Rīgu", taču neizskatīja iespēju oficiāli pievienoties nu jau bijušajai Latvijas čempionei. Pieredzējušais uzbrucējs arī nedomā vasarā meklēt darbu ārpus Eiropas, piemēram, Meksikā vai Kanādā, kur nupat līgumu noslēdzis "Vefiņa" leģionārs Kērtiss Holiss. Gražulis no jūnija gatavosies Ventspilī, kā to jau ierasti darījis iepriekšējos gados. Latvijas izlases nometnē Pasaules kausa kvalifikācijas logos jūnijā un augustā viņš nepiedalīsies.
Daudzi makšķernieki ar nepacietību gaidīja 1. maiju, kad sākas līdaku sezona. Andrejam arī cope ir lielais hobijs, bet uz līdakām viņš neiet. Bļitkošanu ziemā vispār nesaprotot. Makšķerēšanas piederumus vilks ārā jūnijā.
Andrejs sociālajos tīklos nav aktīvs, bet viņa sieva Sanda gan dod ieskatu ģimenes ikdienā. 4. maijs viņiem ir dubulti īpaša diena, jo pasaulē pirms septiņiem gadiem nāca pirmdzimtais Roberts, kurš šosezon sāka trenēties basketbolā, jaunākajam dēlam Ričardam ir viens gads.
Lielāka ticība "Ventspilij"
Andrejs Gražulis: "Uz pavasara pusi basketbolu paskatos, februārī un martā gan to nedarīju, bija dusmas – pietrūkst, labāk būtu pašam spēlēt. "Play off" man patīk, Latvijas līga ļoti interesanta. Finālā lieku uz "Ventspili", bet ne tāpēc, ka esmu ventspilnieks. Viņi labi izskatās, "Valmiera" pusfināla pēdējā spēlē palika sešu spēlētāju rotācijā, tas var ļoti ietekmēt kvalitāti. Bet Kaspars Vecvagars malacis – basketbols mainās, ja treneri negribēs iet līdzi, būs ļoti grūti, jaunie treneri nāks arvien vairāk. Arī Eirolīgā to var novērot."
