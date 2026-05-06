Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ģenerāldirektors Tedross Adanoms Gebrejesuss neuzskata, ka hantavīrusa uzliesmojums uz kruīza kuģa līdzinātos Covid-19 pandēmijas sākumam.
PVO uzskata, ka uz kruīza kuģa "Hondius" notikusi hantavīrusa pārnešana no cilvēka uz cilvēku. Hantavīrusa simptomi ir elpošanas traucējumi, drudzis, caureja un vemšana. Šo reto slimību parasti pārnēsā inficēti grauzēji ar urīnu, fekālijām un siekalām, bet vīrusa Andu variants, kas apstiprināts trīs gadījumos, ir pārnēsājams starp cilvēkiem. PVO ģenerāldirektors ziņu aģentūrai AFP pauda pārliecību, ka "risks pārējai pasaulei ir zems". Atbildot uz jautājumu, vai PVO saskata līdzību ar Covid-19 krīzes sākumu, viņš atbildēja noliedzoši. Trīs pacienti ir ceļā uz Nīderlandi, bet kuģis "Hondius" drīzumā dosies uz Spānijas Kanāriju salām. Tedross atklāja, ka uz kuģa uzkāpuši mediķi, tostarp PVO darbinieki. Kruīza kuģis "Hondius" ar aptuveni 150 pasažieriem un apkalpes locekļiem bija devies ceļā no Argentīnas dienvidiem un pašlaik ir noenkurojies pie Kaboverdes salām. Trīs ar Nīderlandes karogu peldošā kruīza kuģa "Hondius" pasažieri slimības uzliesmojumā ir miruši. Upuri ir vecāka gadagājuma Nīderlandes pilsoņu pāris un Vācijas pilsonis. PVO pašlaik ir aizdomas par septiņiem inficēšanās gadījumiem ar šo vīrusu. PVO uzskata, ka inficēšanās ķēdes sākums bija Nīderlandes pāris, kas varēja inficēties pirms iekāpšanas kuģī. Nīderlandes operators "Oceanwide Expeditions" pauda, ka uz kuģa, kad tas bija ceļā no Argentīnas uz Kaboverdi, kad pasažieri saslima, nebija žurku.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu