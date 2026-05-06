ASV prezidents Donalds Tramps trešdien izvirzījis Irānai ultimātu - pieņemt vienošanos par kara izbeigšanu vai rēķināties ar jauniem, intensīvākiem ASV uzbrukumiem.
"Pieņemot, ka Irāna piekritīs dot to, par ko ir panākta vienošanās, kas, iespējams, ir liels pieņēmums, jau leģendārā [militārā operācija] "Epic Fury" beigsies," savā platformā "Truth Social" paziņoja ASV prezidents. "Ja viņi nepiekritīs, sāksies bombardēšana, un tā diemžēl būs daudz augstākā līmenī un intensitātē nekā līdz šim," viņš piebilda.
ASV tīmekļa medijs "Axios" iepriekš ziņoja, ka Vašingtona un Teherāna strādā pie saprašanās memoranda par kara izbeigšanu un ietvaru detalizētākām kodolsarunām. Izdevums norādīja, ka puses ir tuvu vienošanās panākšanai.
Tramps otrdien paziņoja, ka viņš aptur ASV militāro operāciju "Brīvības projekts" ("Project Freedom") kuģu eskortēšanai caur Hormuza šaurumu, mēģinot panākt vienošanos ar Irānu par Tuvo Austrumu kara izbeigšanu. Šī operācija ilga tikai vienu dienu.
ASV prezidents arī paziņoja, ka Vašingtonas īstenotā Irānas ostu blokāde paliks spēkā, jo arī Teherāna turpina bloķēt Hormuzu.
Tramps savu nostājas maiņu "Brīvības projekta" gadījumā skaidroja ar "starpnieka Pakistānas un citu valstu" lūgumiem, norādot, ka "ir panākts liels progress ceļā uz pilnīgu un galīgu vienošanos" ar Teherānu.
"Mēs esam savstarpēji vienojušies, ka, lai gan blokāde paliks spēkā pilnā mērā, "Brīvības projekts" (..) tiks apturēts uz īsu laiku, lai noskaidrotu, vai vienošanos izdosies pabeigt un parakstīt," otrdienas vēlu vakarā paziņoja Tramps.
