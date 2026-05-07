Papildus diviem Latgalē nokritušajiem droniem vēl viens bezpilota lidaparāts trešdienas agrā rītā ielidojis Latvijas gaisa telpā un pēc tam no tās izlidojis, informē Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS).
Saistībā ar šiem incidentiem Latgalē gaisā pacelti NBS bezpilota lidaparāti, kuri veikuši gaisa telpas novērošanu un situācijas monitorēšanu. Līdz ar to Rēzeknes iedzīvotāju pamanītie droni gaisā virs pilsētas pēc saullēkta bija NBS bezpilota lidaparāti, apliecināja armijā.
Arī dienas laikā NBS paceļ gaisā savus dronus, lai izvērtētu esošo situāciju pēc gaisa telpas apdraudējuma. Tāpat, reaģējot uz gaisa apdraudējumu, nekavējoties tika aktivizētas NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas lidmašīnas, kas vairāku stundu garumā patrulēja gaisa telpā Latvijas austrumu pierobežā, informē NBS.
Jau ziņots, ka ceturtdienas agrā rītā
Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rēzeknē,
bojājot naftas produktu uzglabāšanas objektu, bet vēl viens nokritis pagaidām precīzi nenoskaidrotā vietā, visticamāk, Rēzeknes novadā.
Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija neliecina, ka abus Latgalē nogāzušos dronus būtu notriekusi armija.
Pēc NBS pieprasījuma plkst. 4.09 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu. Ap plkst. 8.30 bruņotie spēki paziņoja par apdraudējuma noslēgšanos.
NBS atgādina — kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts.
