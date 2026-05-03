Austrālijā kādai 45 gadus vecai sievietei piespriests vairāk nekā četru gadu cietumsods par to, ka viņa ilgstoši maldināja apkārtējos, apgalvojot, ka viņas sešus gadus vecais dēls slimo ar vēzi. Tiesa atzina, ka sieviete apzināti izdomājusi smagu slimību, lai iegūtu ziedojumus un uzturētu dzīvesveidu, kas neatbilda viņas patiesajām finansiālajām iespējām, ziņo ārvalstu mediji.
Tiesnese Džeraldīna Deivisone, pasludinot spriedumu, sievietes rīcību raksturoja kā nežēlīgu, aprēķinos balstītu un manipulatīvu, uzsverot, ka tas bijis rūpīgi izplānots uzmanības piesaistīšanas paņēmiens. Sieviete atzina vainu 11 apsūdzībās, tostarp krāpšanā un darbībās, kas varēja kaitēt bērnam.
Tiesā noskaidrots, ka maldināšana sākās pēc tam, kad zēns pēc negadījuma apmeklēja acu ārstu. Lai gan izmeklējumos nopietnas veselības problēmas netika konstatētas, māte ģimenei, draugiem un skolas kopienai paziņoja, ka bērnam esot acu vēzis un nepieciešama ārstēšana. Lai radītu ticamību,
viņa skuva dēlam matus un uzacis, lika viņam nēsāt pārsējus uz galvas un rokām, deva neizrakstītus medikamentus un ierobežoja viņa ikdienas aktivitātes.
Prokuratūra norādīja, ka sieviete savtīgi izmantoja savu bērnu, lai maldinātu citus cilvēkus. Tiesnese uzsvēra, ka šāda rīcība radījusi bērnam gan fizisku, gan psiholoģisku kaitējumu. "Jūsu rīcība radīja viņā bailes un trauksmi par slimību, ar kuru viņš patiesībā neslimoja," norādīja Deivisone.
Izmeklēšanā atklāts, ka sieviete sociālajos medijos publicējusi attēlus ar bērnu, kurš redzams ar noskūtu galvu un pārsējiem, kā arī aicinājusi ziedot līdzekļus ārstēšanai. Policija konstatēja, ka ziedojumu summa sasniegusi vairākus tūkstošus dolāru.
Sievietes aizstāvība tiesā norādīja uz finansiālām grūtībām un azartspēļu atkarību, kas radusies pēc kovida pandēmijas, kā arī uz nesenu personības traucējumu diagnozi. Tomēr tiesa secināja, ka tas neattaisno nodarījuma smagumu. Sievietei piespriests četru gadu un trīs mēnešu cietumsods ar iespēju tikt atbrīvotai pēc noteikta termiņa.
Bērna tēvs, kurš sākotnēji tika aizturēts, bet vēlāk attaisnots, pēc sprieduma norādīja, ka notikušais ir izpostījis ģimeni, piebilstot: "Neviens sods nespēs attaisnot to, kas nodarīts maniem bērniem."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu