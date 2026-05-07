Līdz pat 7. jūlijam ikviens valsts iedzīvotājs aicināts dalīties ar stāstiem par cilvēkiem, kuru labie darbi ir pelnījuši uzmirdzēt "Latvijas Lepnuma" svinīgajā ceremonijā, kas ik gadu norisinās Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18. novembrī.
Šogad jau 23. reizi mediju grupas "TV3 Group Latvija" projekts "Latvijas Lepnums" godinās līdzcilvēkus, kuri ar savu darbu, rīcību un attieksmi padara Latviju labāku. Gadu gaitā apbalvoti drosmīgi glābēji, iedvesmojoši skolotāji, mērķtiecīgi jaunieši, sirsnīgas ģimenes un citi cilvēki, kuri spēj iedvesmot un vairot pozitīvas pārmaiņas.
"Iedvesmojoši stāsti ir tepat blakus – ģimenēs, darba vietās, pilsētās un mazajos ikdienas brīžos. To mums ik gadu atgādina "Latvijas Lepnuma" laureāti. Šie stāsti iedrošina būt labākiem, izpalīdzīgākiem un atbildīgākiem. Mēs vēlamies tos izcelt un kopā lepoties ar cilvēkiem, kuri ienes vairāk gaismas mūsu sabiedrībā. Ar prieku un nepacietību gaidām ikvienu pieteikumu," aicina "TV3 Group Latvija" vadītāja Ginta Salmane.
Balva "Latvijas Lepnums" ik gadu tiek piešķirta dažādās kategorijās, lai uzsvērtu labo darbu daudzveidību un nozīmīgumu ikdienā. Pagājušā gada laureāti tika godināti kategorijās "Ģimene", "Jauniete", "Novadnieks", "Vairāk, nekā prasa pienākums", "Iedvesmotājs", "Sirdsdarbs", "Cilvēks cilvēkam", "Mūžīgais dzinējs", "Glābējs" un "Sargeņģelis".
Pieteikt savus līdzcilvēkus šai nozīmīgajai balvai var: "https://tv3.lv/latvijas-lepnums/pieteiksanas/"
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu