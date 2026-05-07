Duets "ELPO" pēc debijas albuma "Brīvību meklējot" turpina klausītājus iepazīstināt ar savu skanējumu, šoreiz mūsdienu disko ritmos ieskaņojot dziesmu "Laimes patruļa".
""Laimes patruļa" ir par cilvēku, kurš ir dzīves pieturpunktā, no kura tas sagaida rezultātus, taču tie pie viņa tā arī neatnāk. Stāsts ir par cerībām un vilšanos, par pārmaiņām un gaidībām, no kurām nav nekādu rezultātu. Jautājums ir — kurā brīdī mums pārstāt gaidīt?" par singlu stāsta teksta autore Amanda Bašmakova.
"Kā jau tas ELPO mūzikā pienākas, šis vilšanās stāsts ir ietīts pozītīvā noskaņā, kas palīdz aizmirst par negatīvo un mudina klausītāju ikdienas problēmas uztvert vieglāk un ar smaidu," par ierakstu stāsta mūzikas producents Mārtiņš Makreckis.
"ELPO" nupat kā aizvadījuši divus iesildošos koncertus grupas "Sudden Lights" koncertos Valmierā un Liepājā, un gatavojas aktīvai koncertu sezonai gaidāmajā vasarā.
ELPO ir duets, ko veido Amanda Bašmakova un Mārtiņš Makreckis. ELPO sevi pieteica 2023. gada izskaņā ar debijas mini albumu "Rožu dārzs", debijas albumu "Brīvību Meklējot" klausītājiem nododot 2026. gada sākumā. Duets 2025. un 2026. gadā saņēma GAMMA nomināciju kategorijā Gada Mākslinieks Elektroniskās Deju Mūzikas žanrā.
