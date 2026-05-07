Siliņa pieprasīs skaidrojumu par novēloto šūnu apraidi Latgalē

Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) nav apmierināta, ka šūnu apraides ziņojums par šodien notikušo drona incidentu naftas produktu uzglabāšanas objektā Rēzeknē tika izsūtīts tikai pēc tam, kad tas jau bija noticis.
Siliņa to atzina žurnālistiem pēc Krīzes vadības sēdes, ko premjere bija sasaukusi saistībā ar dronu incidentiem Latgalē.
Premjere uzsvēra, ka ir jāatceras, ka šādi gadījumi ir Krievijas kara Ukrainā sekas un jābūt gataviem, ka šādi incidenti atkārtosies.
Pēc viņas teiktā, šūnapraide šodien esot strādājusi, bet Siliņu neapmierina situācija, ka tā tika izmantota tikai pēc tam, kad incidents naftas produktu uzglabāšanas bāzē Rēzeknē jau bija noticis.
Kādēļ tā — par to skaidrojums tikšot prasīts no aizsardzības ministra Andra Sprūda (P).
Ministrs preses konferencē Rēzeknē sacīja, ka jautājums par to, vai šūnu apraide nav bijusi novēlota, ir pamatots. Tāpēc ir jāizvērtē, kas ir nostrādājis, bet kas nav.
"Es arī šādu izvērtējumu un pārbaudi veikšu un uzdošu veikt bruņoto spēku ietvaros, [vērtējot], kas ir tas, kas ir nostrādājis vai nav nostrādājis," solīja Sprūds.
Vienlaikus viņš atzina, ka šūnu apraide tiek iedarbināta, apkopjot "zināmu informācijas kopumu". Pēc viņa paustā, ir "daudz informācijas katru nakti", taču diez vai šūnu apraide būtu jāiedarbina "katru minūti". Viņš atkārtoti uzsvēra, ka notikušais tiks vērtēts un nepieciešamības gadījumā algoritmus pilnveidos.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) Krīzes vadības sēdē apliecinājis, ka saistībā ar incidentu šajā objektā nebūs nekādas sekas uz valsts naftas rezervju drošību, pastāstīja premjere.
Siliņa pauda, ka šāda situācija sabiedrību kopumā norūdot.
Viņa uzskata, ka pašvaldības saistībā ar incidentiem ir reaģējušas atbilstoši ātri un pieņēmušas pareizos lēmumus. Iecerēts, ka valstiskā līmenī varētu tikt izstrādātas vēl kādas vadlīnijas, lai pašvaldībām būtu vēl lielāka brīvība rīkoties šāda veida situācijās.
Politiķe arī uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi, lai iedzīvotāji šādās situācijās seko oficiālajiem informācijas avotiem, nevis informācijai, kas tiek izplatīta sociālajos medijos, jo tā ļoti bieži ir nepatiesa.