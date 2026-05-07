Latviešu mūziķis Daba (Deniels Bērziņš) izdod jaunu singlu "Par vēlu" — enerģisku, ritmisku dziesmu ar vieglu skanējumu un nostalģijas sajūtu, kas caurvij visu skaņdarbu.
Dziesma sākotnēji tapusi 2025. gada jūlijā, taču kādu laiku palikusi nepabeigta. Pie tās Daba atgriezās 2026. gada sākumā, noslēdzot darbu kopā ar producentu Kasparu Ansonu. Rezultātā radies skaņdarbs, kurā kustība un vieglums savienojas ar iekšēju spriedzi.
"Par vēlu" skan gaiši un dinamiski — ar plūstošu ritmu un lipīgu melodiju, kas paliek galvā jau pēc pirmās klausīšanās. Tajā pašā laikā dziesmai ir nedaudz melanholiska nokrāsa, kas tai piešķir dziļumu un sajūtu, it kā tu atskatītos uz kaut ko, kas jau ir pagājis.
Dziesma ir par to sajūtu, kad sāc apšaubīt savu virzienu — vai esi tur, kur gribēji būt, un vai vēl vari kaut ko mainīt. Par brīdi, kad apkārt viss kustas uz priekšu, bet tu uz mirkli apstājies un uzdod sev vienu jautājumu.
Piedziedājumā izskan "Vai jau ir par vēlu?" — doma, kas atkārtojas kā iekšējs reflekss. Ne skaļi, ne dramatiski, bet tieši un godīgi.
"Man šī dziesma ir par punktu, kur tu beidz bēgt no sevis un paskaties spogulī. Un tad mēģini saprast — vai vēl vari kaut ko mainīt," saka Daba.
Dziesmas mūzikas un teksta autors ir Deniels Bērziņš, producēšana tapusi kopā ar Kasparu Ansonu. "Par vēlu" turpina Dabas virzienu uz tiešu, sajūtās balstītu popmūziku, kur svarīgākais ir nevis efekts, bet patiesums.
Dziesmai tapis arī videoklips, kuru veidojuši Deniels Bērziņš un Svitlana Yerina.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu